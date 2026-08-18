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प्रयागराज में आफत की बारिश: शहर के 9्0% इलाके जलमग्न, NDRF ने संभाला मोर्चा, तस्वीरों में देखें जलभराव की दुश्वारियां

By rajendra yadav Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Tue, 18 Aug 2026 05:36 PM (IST)

प्रयागराज में दो दिनों की भारी बारिश से शहर के 90% हिस्से में भीषण जलभराव हो गया है, जिससे सड़कें, घर और सरकारी कार्यालय भी डूब गए। एनडीआरएफ ने करेली में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला।

प्रयागराज में तीसरे दिन भी बारिश जारी है, रामबाग रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर जलभराव। जागरण

प्रयागराज में तीसरे दिन भी बारिश जारी है, रामबाग रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर जलभराव। जागरण

HighLights

  1. मस्जिद की दीवार में पड़ीं दरारें, मची खलबली

  2. बारिश में बहे दावे, घर-कक्षा और थाने में जलभराव

  3. दो दिनों की बारिश में नाले-नालियां, सीवर उफनाए

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पिछले दो दिनों की झमाझम बारिश आज तीसरे दिन भी रुक-रुककर हो रही है। वर्षा ने नगर निगम के उन दावों की कलई खोल दी, जिसमें कहा गया था कि जल निकासी की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तेज बरसात में करेली के जसीर की पुलिया के पास स्थित मुहल्ले में हालात बिगड़ गए। करीब चार फीट तक पानी भर गया। मकान के ग्राउंड फ्लोर का आधा हिस्सा जलमग्न हो गया। कारें व बाइकें डूब गईं। एक मस्जिद की दीवार में दरारें आ गईं।

सूचना पर एसीपी अतरसुइया राम सिंह समेत एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जलभराव के कारण कई घरों में लोग फंस गए थे। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। बोट की मदद से कई घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया।

Waterlogging in Nagar Nigam

16 अगस्त की देर रात करीब 1:30 बजे से तेज बारिश शुरू हुई, जो 3:30 बजे तक चलती रही। इसके बाद बारिश की रफ्तार कम हो गई। इसके बाद 17 अगस्त को भी झमाझम बारिश हुई। आज भी रिमझिम बारिश हुई। शहर का 90 प्रतिशत क्षेत्र पानी-पानी हो गया। करेली के जसीर की पुलिया मुहल्ले की स्थिति सबसे खराब रही। वहीं, पुराने शहर के साथ ही निचले मुहल्लों के लोगों को रतजगा करना पड़ गया। वजह यह थी कि नाले, नालियां, सीवर उफनाने से हजारों घरों में पानी भर गया था।

Waterlogging in CMP Bridge

राजरूपपुर, हरवारा, भारद्वाजपुरम, बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम, पूरापड़ाइन, लूकरगंज, हिम्मतगंज, बेनीगंज, आजाद नगर, साउथ मलाका, रामबाग, मुट्ठीगंज, रामभवन, कीडगंज, बीच वाली सड़क, दारागंज, नागवासुकि, बक्शी बांध, सलोरी, छोटा बघाड़ा, रसूलाबाद, गौसनगर, जीटीबी नगर, करैलाबाग, हटिया, दरियाबाद, नेतानगर, मोहत्सिमगंज समेत कई मुहल्ले के लोग रातभर अपने घरों में भरे पानी को बाल्टी में भरकर बाहर फेंकते रहे। कई घरों में पानी भरने से फर्नीचर आदि सामान खराब हो गए।

tree fell during heavy rain

टैगोर टाउन, जार्जटाउन, हाशिमपुर रोड, सुलाकी चौराहा, मुट्ठीगंज बड़ा चौराहा, लीडर रोड चौराहा, मेडिकल चौराहा, निरंजन डाट पुल, रामबाग हनुमान मंदिर चौराहा, बाई का बाग चौराहा, सोहबतियाबाग, सीएमपी डाट पुल समेत कई चौराहों पर पानी ऐसे भरा कि लोग पैदल तक नहीं निकल पा रहे। सीएमपी डिग्री कॉलेज की कई कक्षाओं में जबरदस्त तरीके से पानी भर गया। वहीं, सिविल लाइंस, महिला थाना, जार्जटाउन, कैंट, कोतवाली, करेली थाने में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। व्यवस्था को मुकम्मल बताने वाले नगर आयुक्त के आवास का परिसर ही लबालब हो गया। नगर निगम मुख्यालय परिसर में भी चारों तरफ पानी भर गया। शहर में कई जगह हालात ऐसे हुए कि वाहनों से चलना तो दूर लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो गया।

Road washed away by rain in Koraon

बारिश से सीएमपी कॉलेज जलमग्न

मूसलाधार बारिश के बाद सीएमपी डिग्री कॉलेज पूरी तरह जलमग्न हो गया। कॉलेज के निकट की सड़कों पर भी पानी भरा है। परिसर में पानी भरने से पठन-पाठन प्रभावित रहा। स्थिति यह रही कि प्राचार्य कार्यालय तक में पानी घुस गया। महाविद्यालय की सीमा से सटे नाले को जलभराव की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। आरोप है कि पिछले करीब दो वर्षों से नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार नाले के निर्माण से पहले बारिश का पानी आसानी से निकल जाता था, लेकिन निर्माण के बाद निकासी व्यवस्था बाधित हो गई है।

Vegetable plants submerged in rainwater

जलभराव से पढ़ाई बाधित

इसका असर सीएमपी कॉलेज के साथ नए बस स्टैंड क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। जलभराव की स्थिति पर सवाल उठाते हुए लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जलनिकासी की योजना पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि सड़क और नाला निर्माण के दौरान जलनिकासी के प्रभाव का समुचित आकलन नहीं किया गया। प्राचार्य प्रो. अजय प्रकाश खरे ने बताया कि बारिश के बाद पूरे परिसर में पानी भर गया है। इसकी वजह से पठन-पाठन बाधित हो गया। कार्यालय में पानी घुसने से जरूरी अभिलेख भी भींग गए। किसी तरह से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। 

Vegetable plants submerged in rainwater

15 करोड़ रुपये का है बजट

15 करोड़ रुपये से अधिक का बजट नाला सफाई के लिए निर्धारित किया गया। बजट तो तेजी से खर्च हो रहा है, लेकिन तेज बारिश ने इन दावों की हकीकत सामने ला दी। इतने भारी भरकम बजट को कहां खर्च किया गया, अब यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। 

Corporators Opposed in Prayagraj Nagar Nigam

नगर नगम में धरने पर बैठे पार्षद

नगर निगम में मंगलवार को अपर नगर आयुक्त अरविंद राय मुसीबत में घिर गए। कार्यालय में बैठे जनसुनवाई कर रहे थे तभी कुछ पार्षद पहुंच गए और फर्श पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन पार्षदों का आक्रोश था कि पूरे शहर में जलभराव हो गया है, लोगों के घरों में भीतर पानी घुस गया है। गृहस्थी डूब गई, जबकि क्षेत्रीय अवर अभियंता, जोनल अधिकारी फोन रिसीव नहीं कर रहे। जनता में हाहाकार मच गया है, आरोप लगाया कि नगर निगम ने नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये साफ कर दिए। पार्षद आकाश सोनकर, पार्षद गुलाब पटेल, दीपक कुशवाहा, शिव भारतीया, पंकज जायसवाल, भगवान दास आदि नारेबाजी करते हुए कार्यालय में पहुंचे और फर्श पर बैठ गए। यह देखते हुए अपर नगर आयुक्त तथा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी हक्का-बक्का रह गए। पार्षदों ने बैठते ही अपना आक्रोश जताना शुरू कर दिया।

अधिकारियों पर उदासीनता का लगाया आरोप

आरोप लगाए कि उच्चाधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। कहा कि गरीबों के घर डूब गए, गृहस्थी नष्ट हो गई।  नाले साफ नहीं कराए गए। सीएम ग्रिड के नाम पर 50 करोड़ रुपये की घपलेबाजी का आरोप लगाया। पार्षद दीपक कुशवाहा ने कहा कि आधी रात को लोग फोन करके अपनी समस्या बता रहे हैं, लोग अब नाव चलाने की मांग करने लगे हैं लेकिन नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। पार्षदों ने अपर नगर आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि शहर की जनता हमें कोस रही है, या तो हमसे इस्तीफा लेकर फ्री कर दिया जाए या फिर नगर निगम जवाबदेह बने। इस दौरान अपर नगर आयुक्त चुप रहे। पार्षदों के सवालों पर उन्होंने कोई त्वरित टिप्पणी नहीं की।

नाले की दीवार गिरी, सड़कों पर बने गड्ढे

तेज बारिश में राजरूपपुर वार्ड में नाला की दीवार भरभराकर गिर गई। लीडर रोड, हीवेट रोड, स्टेनली रोड, रामबाग, नवाब युसूफ रोड, सिविल लाइंस, चौफटका, करेली, कीडगंज, लाउदर रोड, मुट्ठीगंज, अतरसुइया समेत कई स्थानों पर सड़कें कई जगह उखड़ गईं। यहां गड्ढा बन गया, जिससे आवागमन को लेकर लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। 

रेलवे की दीवार ढहने से नाला चोक

तेज बारिश से आजाद नगर में रेलवे की लगभग 10 मीटर लंबी दीवार ढहकर नाले में गिर गई। मलबे से नाला पूरी तरह बंद हो गया, जिससे गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग के किनारे स्थित इस नाले में तेज बहाव की वजह से मिट्टी कट गई। पार्षद रितेश मिश्रा के अनुसार नाले की सफाई के दौरान रेलवे ट्रैक के पास की मिट्टी लगातार खिसक रही है। इससे उसमें लगे बड़े पेड़ भी गिर सकते हैं। एनसीआर प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह के अनुसार, जल्द दीवार की मरम्मत कराई जाएगी।

वज्रपात से युवक काल-कवलित

हंडिया तहसील के ग्राम खुर्रम शाहपुर में वज्रपात होने से दिनेश बनवासी पुत्र पहाड़ी निवासी ग्राम कोट दक्षिण की मौत हो गई। वह पेड़ काटकर घर लौट रहा था, उसी समय बारिश के दौरान तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह काल-कवलित हो गया। वहीं हंडिया के ही ब्यूर गांव में वज्रपात से अनुराग यादव की गाय की वज्रपात से मौत हो गई। आपदा विभाग की ओर से वज्रपात से मृत युवक के परिवार के लोगों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

गिरे पेड़, कई वाहन क्षतिग्रस्त

बारिश से आजाद पार्क गेट नंबर एक के पास पेड़ गिर गया, जिससे कार समेत कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। संयोग ही था कि उस समय वहां कोई नहीं था, अन्यथा बड़ी घटना हो जाती। नैनी प्रतिनिधि के अनुसार नैनी रेलवे स्टेशन से जेल की ओर जाने वाले मार्ग पर रविवार की देर रात बारिश के चलते पीपल का विशाल पेड़ गिर जाने से यातायात ठप हो गया। तार टूट गए, जिससे सैकड़ों घरों की बिजली गुल हो गई। सोमवार सुबह पेड़ की डाल को काटकर रास्ता साफ किया गया।

नैनी, झूंसी और फाफामऊ में सड़कें व गलियां लबालब

बारिश के चलते क्षेत्र के कई मुहल्ले की गलियां तालाब हो गईं। थाने में घुटने भर पानी भर गया। स्टेशन रोड, हनुमान नगर, त्रिवेणी नगर, संजय नगर, इंदलपुर, चकदौंदी, विद्यार्थी नगर, लोकपुर कांशीराम कालोनी, जान्हवी नगर समेत कई मुहल्ले में पानी भर गया। फाफामऊ प्रतिनिधि के अनुसार बाजार, शांतिपुरम कालोनी, प्रसिद्ध का पुरवा, गद्दोपुर में जबरदस्त तरीके से पानी भर गया। झूंसी प्रतिनिधि के अनुसार आवास विकास कालोनी, पुरानी झूंसी, बाजार में हर तरफ बारिश का पानी भरा रहा।

सपा ने किया प्रदर्शन, समस्या हल न हुई तो आंदोलन

शहर के मुंडेरा, मीरा पट्टी, हरवारा, गौस नगर आदि मुहल्लों के सैकड़ों लोगों ने पानी भरने को लेकर सपा के नेतृत्व में पत्थर गिरिजाघर स्थित धरनास्थल पर प्रदर्शन किया। सपा नेता तारिक सईद अज्जू, मयंक यादव जोंटी, प्रमोद यादव उर्फ बच्चा, लालचंद्र कुशवाहा, विनय यादव आदि ने कहा कि तेज बारिश के चलते सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सीवर व नाले का पानी बैक फ्लो हो रहा है। नगर आयुक्त को संबोधित ज्ञापन जोनल प्रभारी सौरभ यादव को सौंपा। चेतावनी दी गई कि समस्या का शीघ्र निस्तारण न होने पर आंदोलन होगा। इस दौरान एमएलसी डा. मान सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष इफ्तेखार हुसैन, महानगर महासचिव रविंद्र यादव, प्रवक्ता दान बहादुर मधुर, वजीर खां, दिलीप सोनी, सचिन श्रीवास्तव, जीतराज हेला, सौरभ रामा, शिव यादव आदि रहे।

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