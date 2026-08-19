प्रयागराज में उफनते नाले से निकलकर गांव की तरफ बढ़ा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

संवाद सूत्र, सोरांव (प्रयागराज)। क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है, वहीं अब जलजीवों के रिहाइशी इलाकों में रुख करने से ग्रामीणों में अनहोनी का भय समा गया है। ताजा मामला शेखपुर सराय क्षेत्र के नाला पुल के पास का है, जहां जलस्तर बढ़ने से एक विशालकाय मगरमच्छ आबादी वाले इलाके की ओर बढ़ता देखा गया। घटना के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है और लोग रतजगा करने को मजबूर हैं।

पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते स्थानीय नाला उफान पर है। बारिश के बीच नाला पुल के पास ग्रामीणों ने अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ को तैरते देखा। उफनते पानी का सहारा लेकर मगरमच्छ किनारे आया और धीरे-धीरे आबादी की तरफ बढ़ने लगा। खबर फैलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा के मद्देनजर परिजनों ने तत्काल बच्चों और बुजुर्गों को घरों के भीतर सुरक्षित कर दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने इसकी सूचना गंगापार जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान को दी। जिलाध्यक्ष ने तत्काल स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया जिसके बाद जिलाधिकारी के कड़े निर्देशों पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों ने उफनते नाले और आसपास के जलभराव वाले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।