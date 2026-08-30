मां गंगा ने किया बड़े हनुमान जी का महास्नान, प्रयागराज में बाढ़ का खतरा; अलर्ट पर प्रशासन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा और यमुना का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही तेज वर्षा से दोनों नदियां खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। संगम के पास बाँध स्थित बड़े हनुमान जी का रविवार भोर में महास्नान हो गया। मंदिर में गंगा के जल के प्रवेश करके ही पूजा-पाठ के साथ मंगला आरती हुई।

रविवार सुबह गंगा का जलस्तर 81.56 मीटर तो यमुना का 81.53 मीटर पर पहुंच गया। दोनों नदियों का ख़तरे का निशान 83.74 मीटर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बुंदेलखंड में हो रही बारिश का पानी यमुना में आ रहा है।