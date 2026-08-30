मां गंगा ने किया बड़े हनुमान जी का महास्नान, प्रयागराज में बाढ़ का खतरा; अलर्ट पर प्रशासन
प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दोनों नदियां खतरे के निशान की ओर ...और पढ़ें
HighLights
गंगा-यमुना का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा।
बड़े हनुमान मंदिर में गंगा के पानी से हुआ महास्नान।
विभिन्न बांधों से पानी छोड़े जाने से नदियां उफनाईं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा और यमुना का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही तेज वर्षा से दोनों नदियां खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। संगम के पास बाँध स्थित बड़े हनुमान जी का रविवार भोर में महास्नान हो गया। मंदिर में गंगा के जल के प्रवेश करके ही पूजा-पाठ के साथ मंगला आरती हुई।
रविवार सुबह गंगा का जलस्तर 81.56 मीटर तो यमुना का 81.53 मीटर पर पहुंच गया। दोनों नदियों का ख़तरे का निशान 83.74 मीटर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बुंदेलखंड में हो रही बारिश का पानी यमुना में आ रहा है।
माताटीला और हथिनीकुंड बांधों का पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का पानी गंगा में आ रहा है। कानपुर बैराज, हरिद्वार बैराज के साथ ही नरौरा बांध से गंगा में पानी छोड़ा जा रहा है। टोंस और बेलन नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है।