प्रयागराज में अल-जायका चिकन कार्नर सील, 9280 बिरयानी व हरीश भोजनालय को नोटिस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमों ने लगातार चौथे दिन शहर के विभिन्न इलाकों में प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों एवं बाजार क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर छापेमारी की। मंडलायुक्त डा. लोकेश एम. के निर्देश पर चल रही इस कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को बेसन, ब्रेड, पिज्जा व समोसे में मिलावट की आशंका पर नमूने इकट्ठा कर प्रयोगशाला भेजे गए।

सिविल लाइंस में पीडी टंडन मार्ग स्थित यश फूड्स (9280 बिरयानी) में छापेमारी के दौरान परिसर में खाद्य पदार्थ तैयार करने में प्रयुक्त पानी की जांच रिपोर्ट एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र छह माह से अधिक पुराने पाए गए। कर्मचारियों द्वारा शौचालय एवं पाकशाला में एक ही स्लीपर का प्रयोग किया जा रहा था। फ्रिज में काफी गंदगी थी। किचन भी क्लोज्ड नहीं पाया गया।

इन कमियों पर नोटिस जारी किया गया। भंडारित पनीर की गुणवत्ता में संदेह होने पर नमूना जांच के लिए भेजा गया। एजी आफिस के पास हरीश भोजनालय में ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं मिली। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे। पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं थी। फ्रिज बेहद गंदी थी। इसके दृष्टिगत नोटिस जारी किया गया।

भंडारित पनीर की गुणवत्ता में संदेह होने पर नमूना संग्रहित किया गया। वहीं लक्ष्मी टाकिज के निकट स्थित अल-जायका चिकन कार्नर में गंदगी मिलने पर सील कर दिया गया। गणेश प्रसाद एंड संस केपी कक्कड़ रोड, भगवानदास प्रह्लाददास एंड संस जीरो रोड, बताशा मंडी बहादुरगंज, भगवानदास नवल किशोर ट्रेडर्स, बीकानेर मिष्ठान भंडार मधवापुर, कीडगंज, सुरेंद्र यादव की मिठाई की दुकान मुट्ठीगंज, जगराम स्वीट जगराम चौराहा, मनीष किराना स्टोर सदर बाजार, शंकरगढ़ एवं पंकज स्वीट्स में भी छापेमारी की गई।