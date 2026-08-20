प्रयागराज में गंगा-यमुना उफान पर, तस्वीरों में देखें बाढ़ से घिरने लगे 100 से ज्यादा गांव; शहर के मोहल्लों में भी घुसने लगा पानी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने से हालत गंभीर होने लगे हैं। दोनों नदियां उफान पर हैं। इससे शहर तथा आसपास के क्षेत्र बाढ़ के मुहाने पर पहुंच गए हैं। नालों से बाढ़ का पानी मोहल्लों तथा गांवों में घुसने लगा है। बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं।

36 घंटे में गंगा-यमुना का कितना बढ़ा जलस्तर? 18 अगस्त की सुबह से 19 अगस्त की शाम तक 36 घंटे में गंगा का जलस्तर 44 सेमी तो यमुना का 73 सेमी बढ़ा है। वहीं दोनों नदियों का मिलाकर छतनाग में 71 सेमी जलस्तर बढ़ गया। 19 अगस्त की रात गंगा का जलस्तर 80.43 मीटर तो यमुना का 79.94 मीटर पहुंच गया। दोनों नदियों में अभी और पानी बढ़ने की संभावना है।

गंगा-यमुना का और बढ़ेगा जलस्तर कानपुर व हरिद्वार बैराज तथा नरौरा एवं माताटीला बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं केन, बेतवा, चंबल, टोंस नदियों का पानी भी गंगा व यमुना में आ रहा है, जिससे जनपद में जलस्तर अभी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रही भारी वर्षा का असर गंगा तथा यमुना में पड़ रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।

गंगा-यमुना का जलस्तर - गंगा का जलस्तर- 80.43 मीटर - यमुना का जलस्तर- 79.94 मीटर - छतनाग में दोनों का जलस्तर- 79.53 मीटर - प्रयागराज में खतरे का निशान- 84.73 मीटर। भी दो मीटर तक बढ़ सकता है सिंचाई विभाग बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता डीएन शुक्ला का कहना है कि गंगा व यमुना का जलस्तर अभी दो मीटर तक बढ़ सकता है। इससे संगम के पास बंधवा वाले बड़े हनुमानजी का महास्नान गुरुवार तक हो जाएगा। इस मंदिर में गंगा का जल स्तर 81.55 मीटर होने पर पानी प्रवेश कर जाता है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि गंगा व यमुना में बाढ़ की संभावना पर सारे प्रबंध कराए जा रहे हैं।

टोंस, लपरी, टुड़ियारी, सिवटी, गोरमा का जलस्तर बढ़ रहा करछना, मेजा, बारा, सोरांव, फूलपुर व हंडिया तहसील के सौ से ज्यादा बाढ़ के पानी से घिरने लगे हैं। यमुनापार में बेलन नदी का पानी कम हो गया है मगर मीरजापुर के बांधों में ज्यादा पानी होने से वर्षा होने पर गेट खोले जा सकते हैं, जिससे फिर बेलन के बढ़ने की संभावना है। वहीं टोंस, लपरी, टुड़ियारी, सिवटी, गोरमा का जलस्तर अभी बढ़ रहा है।