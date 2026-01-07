Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत, यमुना की लहरों के बीच लजीज व्यंजनों का आनंद लेंगे पर्यटक

    By Birendra Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 10:31 AM (IST)

    प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फेज-2 का उद्घाटन किया गया। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे हरी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बोट क्लब के पास मंगलवार को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को हरी झंडी दिखातीं मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, सीपी जोगेंद्र कुमार व डीएम मनीष कुमार वर्मा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में पर्यटन एवं मनोरंजन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फेज- 2 का भव्य शुभारंभ मंगलवार को किया गया। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश के पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार एवं नगर आयुक्त साईं तेजा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फेज-2 का उद्घाटन किया।

    स्मार्ट सिटी मिशन और नगर निगम प्रयागराज के द्वारा विकसित किए गए इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को नए कलेवर में तैयार किया गया है। श्रद्धालु एवं पर्यटक यमुना नदी की लहरों के बीच लजीज व्यंजनों के साथ नौका विहार और रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स का दोहरा आनंद ले सकेंगे।

    नगर आयुक्त साईं तेजा ने बताया कि माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं आधुनिक मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम प्रयागराज की प्राथमिकता है।

    फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में चरणबद्ध रूप से जेट स्कीइंग, स्पीड बोट, पांटून बोट और बनाना बोट राइड जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सुरक्षा के दृष्टिगत रेस्क्यू बोट्स, प्रशिक्षित स्टाफ तथा सभी आवश्यक मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया गया है।

    अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव ने बताया कि माघ मेला में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को विशेष रूप से तैयार किया गया है। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था एवं ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे सुरक्षित वातावरण में यमुना नदी का आनंद ले सकें।

    फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी इसके लिए बुक माई ट्रिप, बुक माई शो जैसी बेवसाइड पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। भारतीय या विदेश पर्यटक घर बैठे ही अपनी बुकिंग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर स्थापित होगा देश का पहला 'लोको रेस्टोरेंट', टेंडर आवंटित, डिजाइन जारी