शारदीय नवरात्र में मौसम रूठा, प्रयागराज में तेज हवा और बारिश से कई जगह गिरे पंडाल, टूटे तार, बारिश का क्रम जारी

प्रयागराज में शुक्रवार रात तेज हवा और बारिश के चलते दुर्गा पूजा पंडाल गिर गए जिससे कई इलाकों में यातायात और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बारिश का क्रम शनिवार सुबह तक चला। साउथ मलाका और अन्य क्षेत्रों में पंडालों के गेट धराशायी हो गए। कई इलाकों में बिजली की आवाजाही दोपहर तक बनी रही।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पहाड़ों पर तो मौसम ने आफत की ही है, मैदानी इलाकों में भी मौसम का रुख बदला-बदला सा है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना के लिए जगह-जगह पूजा पंडाल सज गए हैं। शुक्रवार रात अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। बारिश का क्रम शनिवार सुबह तक चला। तेज हवा और बारिश के कारण जगह-जगह दुर्गापूजा पंडाल गिर गए और बिजली गुल हो गई।

तेज हवा और बारिश से शुक्रवार रात कई जगह दुर्गा पूजा पंडाल गिर गए। पंडाल के आसपास बने गेट भी धराशायी हो गए। बिजली के तार भी टूटकर सड़कों पर बिखर गए, जिससे बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। आवागमन भी ठप हो गया। पुलिस व स्थानीय लोगों ने गेटों को हटवाया, तब जाकर आवागमन सुचारू हो सका।

साउथ मलाका चौराहे पर संगीत समिति में बने पूजा पंडाल के पास बनाया गया गेट तेज हवा और बारिश से सड़क पर गिर पड़ा। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिस कारण अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि, सड़क पर आवागमन जरूर बाधित हो गया। चौकी प्रभारी साउथ मलाका अभय शंकर उपाध्याय ने स्थानीय लोगों की मदद से गिरे गेट को हटवाया, तब जाकर यातायात सुचारू हो सका।

समिया माई पार्क के सामने रहने वाले विवेक सिंह भदौरिया के घर पर तेज हवा से पूजा पंडाल का गेट गिर गया। संयोग ही था कि इसमें काेई हताहत नहीं हुआ। घर के बाहर खड़ी कार क्षतिग्रस्त होने के साथ ही बिजली के तार टूट गए। एसडीओ पवन कुमार सिंह ने बिजली आपूर्ति बंद कराया। जहां तार टूटे थे, उसके आगे की लाइन दूसरे ट्रांसफार्मर से चालू कराई।

अशोक नगर, जार्जटाउन, कीडगंज, धूमनगंज, लूकरगंज में भी पूजा पंडाल के लिए बनाए गए गेट तेज हवा को बर्दाश्त नहीं कर सके और गिर गए। इससे कई जगह पर बिजली के तार टूट गए। अशोक नगर में पेड़ों की टहनियां गिरने से बिजली के तार जगह-जगह टूट गए, जिससे करीब एक से डेढ़ घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।