प्रयागराज में सनसनीखेज वारदात: शराबी पिता ने बेटे की हत्या की, चाकू मारा और सीमेंट के डंबल से सीने पर किए कई प्रहार

संसू, जागरण, करछना (प्रयागराज)। जनपद के यमुनापार स्थित करछना थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात हुई, रिश्तों का कत्ल हुआ। एक शराबी व्यक्ति ने अपने ही सगे बेटे की हत्या कर दी। चाकू और सीमेंट के डंबल से सीने पर कई प्रहार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया।

करछना थाना क्षेत्र के कैथी गांव में मंगलवार को दोपहर करीब 2:30 बजे शराब के नशे में घर पहुंचे रघुनंदन द्विवेदी ने अपने सबसे बड़े बेटे 18 वर्षीय अभिषेक द्विवेदी को किसी बात को लेकर चाकू मार दिया। इतने में उसने जिम करने वाले सीमेंट के डंबल से उसके सीने पर कई वार कर दिया और मौके से भाग गया। पुलिस ने उसे गांव से कुछ दूर स्थित बगीचे से गिरफ्तार कर लिया।

घरवाले लहूलुहान हाल में अभिषेक को लेकर नजदीक के अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

कैथी गांव निवासी अभिषेक द्विवेदी पुत्र रघुनंदन द्विवेदी अपने दादा कृष्ण अवतार द्विवेदी के साथ रहता था। वह गांव स्थित इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था। करछना स्थित जिम सेंटर में प्रतिदिन जाता था। घरवालों के अनुसार मंगलवार दोपहर रघुनंदन शराब के नशे में घर पहुंचा। किसी बात को लेकर बेटे से विवाद हो गया। आरोप है कि उसने घर में रखा चाकू अभिषेक को मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद जिम में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट के डंबल से उसके सीने पर कई वार कर दिए और मौके से भाग गया।

नशे की लत से परिवार परेशान कृष्णा अवतार द्विवेदी ने बताया कि रघुनंदन की शराब की लत और मारपीट से पूरा परिवार परेशान रहता था। कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। इसी वर्ष जनवरी में उसे मामा-भांजा स्थित नशामुक्ति केंद्र में तीन महीने के लिए भर्ती कराया गया था। मार्च में वापस आने के बाद वह फिर शराब के नशे में रहने लगा।