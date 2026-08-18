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प्रयागराज मंडल के चारों जिलों की 400 शत्रु संपत्तियां होंगी नीलाम, गृह मंत्रालय ने शुरू की प्रक्रिया

By Gyanendra Singh Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:02 PM (IST)

गृह मंत्रालय ने प्रयागराज मंडल के प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशांबी जिलों में लगभग 400 शत्रु संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इनमें सबसे अधिक कौशांबी जिले में 277 शत्रु संपत्तियां हैं।

प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशांबी जनपदों में लगभग 400 शत्रु संपत्तियों की नीलामी होगी।

प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशांबी जनपदों में लगभग 400 शत्रु संपत्तियों की नीलामी होगी।

HighLights

  1. सबसे ज्यादा कौशांबी जिले की शत्रु संपत्तियों को नीलाम करने की तैयारी

  2. प्रयागराज के फूलपुर, सोरांव एवं सदर तहसील की संपत्तियां होंगी नीलाम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मंडल के चारों जिलों में बड़े स्तर पर शत्रु संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशांबी जनपदों में लगभग 400 शत्रु संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से शुरू करा दी गई है। प्रयागराज में छह शत्रु संपत्तियों को हाल ही में नीलाम किया गया है। अब सदर, करछना, फूलपुर व सोरांव तहसील क्षेत्र की 42 संपत्तियों की नीलामी की तैयारी चल रही है। इन संपत्तियों की आनलाइन नीलामी होगी, जिसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है।

शत्रु संपत्ति वह अचल या चल संपत्ति होती है, जिसे देश के विभाजन या युद्धों 1947, 1962, 1965 और 1971 के समय लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए थे तथा वहां वहां की नागरिकता ले ली। सरकारी आंकड़ों और गृह मंत्रालय के अधीन कस्टोडियन आफ एनिमी प्रापर्टी फरर इंडिया (सीईपीआइ) की हालिया रिपोर्टों के अनुसार प्रयागराज मंडल में 700 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां हैं।

मंडल में सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां कौशांबी जनपद में हैं। इस जिले में कुल 277 तो प्रयागराज में 187 शत्रु संपत्ति घोषित हैं। कौशांबी के मंझनपुर तहसील में सबसे ज्यादा 197 शत्रु संपत्तियां चिन्हित हैं। इसी तरह फतेहपुर में 127 शत्रु संपत्तियां दर्ज की गई हैं। फतेहपुर में प्रशासन ने सर्वे के जरिए बिंदकी, खागा और जहानाबाद क्षेत्रों में कई शत्रु संपत्तियों की पहचान की है।

इन चिन्हित संपत्तियों (जहानाबाद की दुकानें और बाग) की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इनकी नीलामी व कब्ज़ा मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। बिंदकी तहसील में 80 और खागा तहसील में 47 शत्रु संपत्तियां दर्ज जा चुकी हैं। जहानाबाद कस्बे में भी कई दुकानें व संपत्तियां शामिल हैं। प्रतापगढ़ में भी संपत्तियों की नीलामी की तैयारी चल रही है।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अब शत्रु संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं जिन शत्रु संपत्तियों पर कब्जा है, उन्हें मुक्त कराने के शीघ्र ही कार्यवाही शुरू होगी। मुख्य राजस्व अधिकारी लालता प्रसाद ने बताया कि शत्रु संपत्तियों पर कब्जे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए तैयारी की जा रही है।