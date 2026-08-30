जल निकासी के लिए काटे जा रहे चौराहों पर बने टेबलटॉप, प्रयागराज में जलभराव की समस्या दूर करने का प्रयास

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इस बार मानसून संगम नगरी के लिए अधिक मेहरबान है। जुलाई के बाद अगस्त में जमकर बारिश हुई। झमाझम बारिश के कारण शहर के कई मुहल्लों की सड़कों और गलियों में जलभराव की समस्या अक्सर हो जा रही है। अब इससे निजात दिलाने की तैयारी भी तेज है।

शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए बनाए गए टेबलटॉप जल निकासी में बाधा बन रहे हैं। बारिश के दौरान इन टेबलटॉप के आस-पास पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।