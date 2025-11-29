प्रयागराज के किशन कुमार एशिया कप में बिहार के वैभव सूर्यवंशी संग दिखाएंगे जलवा, अंडर-19 टीम में हैं चयनित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की गलियों से निकला एक और क्रिकेट का सितारा अब पूरे देश को चमकाने को तैयार है। बाएं हाथ का मध्यम तेज गेंदबाज किशन कुमार को भारत की अंडर-19 टीम में एशिया कप के लिए चुना गया है। 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में होने वाले इस 50 ओवर के टूर्नामेंट में बिहार के सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ प्रयागराज के किशन भी भारतीय जर्सी में नजर आएंगे।

फिटनेस टेस्ट पास करने की पूरी करेंगे औपचारिकता किशन अभी फिटनेस टेस्ट पास करने की आखिरी औपचारिकता पूरी करेंगे, लेकिन कोच और साथी खिलाड़ियों का मानना है कि यह सिर्फ़ औपचारिकता है। किशन की फिटनेस का स्तर इतना ऊंचा है कि बीमार होने पर भी वे प्रैक्टिस के लिए मैदान पहुंच जाते हैं। उनकी कोच स्वाती सिंह बताती हैं, एक बार तेज़ बुखार था, फिर भी आया और नेट्स में गेंदबाजी की। मैंने डांटा भी, लेकिन उसने कहा, मैम दो दिन छोड़ दूंगा तो रिदम चला जाएगा। यह जुनून ही उसे सबसे अलग बनाता है।

भागलपुर के मूल निवासी किशन नैनी में रहते हैं नैनी के रहने वाले किशन मूलतः बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव के नंदलालपुर गांव के हैं। पिता सुशील कुमार सिंह हाईकोर्ट में वकील हैं और मां रीना सिंह गृहिणी। घर में जब चयन की खबर आई तो मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह सपना सच होने जैसा है। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन किशन सीनियर भारतीय टीम की नीली जर्सी में भी नजर आएगा।

डीपीएस नैनी के मैदान से क्रिकेट यात्रा शुरू हुई किशन की क्रिकेट यात्रा दिल्ली पब्लिक स्कूल नैनी के मैदान से शुरू हुई। आशीष नेहरा क्रिकेट अकादमी में स्वाती सिंह और अन्य कोचों ने उन्हें तराशा। पिछले दो साल से किशन आईपीएल में गुजरात टाइटंस के नेट बालर भी हैं। आशीष नेहरा खुद उनके खेल पर नजर रखते हैं और कई बार उनके घर भी आ चुके हैं।

आस्ट्रेलिया दौरे पर अंडर-19 टीम में भी किशन थे किशन की गेंदबाजी में इनस्विंग और आउटस्विंग दोनों विविधता है। नई गेंद से वे बल्लेबाजों को परेशान करने का पूरा हुनर जानते हैं। हाल ही में झारखंड के खिलाफ एक मैच में उन्होंने आठ ओवर में सिर्फ 20-25 रन देकर चार विकेट झटके थे। इसके बाद से बीसीसीआइ की नजर उन पर थी। आस्ट्रेलिया दौरे पर गए अंडर-19 टीम में भी किशन थे। वहां दो वनडे में तीन और एक टेस्ट की दोनों पारियों में कुल पांच विकेट लिए।

आशीष नेहरा की सलाह- गेंदबाजी पर ही ध्यान दो किशन सिर्फ गेंदबाज नहीं, आलराउंडर हैं। स्थानीय लीग में अब तक 115 मैचों में उन्होंने 139 विकेट लिए हैं और 866 रन भी बनाए हैं। कोच स्वाती कहती हैं, बल्लेबाजी में भी उसकी क्लास दिखती है, लेकिन आशीष नेहरा सर की सलाह है कि अभी गेंदबाजी पर पूरा फोकस रखो। बाकी अपने आप आ जाएगा।

किशन से बहुत उम्मीदें : शिकाकांत शुक्ला बीसीसीआई रेफरी और पूर्व क्रिकेटर शिवाकांत शुक्ला कहते हैं, किशन से अब बहुत उम्मीदें हैं। पूरे प्रयागराज को गर्व महसूस हो रहा है। मेरी शुभकामना है कि वह जल्दी से देश के लिए खेले। इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक आरपी भटनागर ने कहा, प्रयागराज क्रिकेट फिर से ऊंचाई छू रहा है। किशन का चयन हम सबके लिए गर्व की बात है। टीम की कमान मुंबई के आयुष म्हात्रे के हाथों में है, जो सितंबर में आस्ट्रेलिया दौरे पर भी कप्तान थे। वैभव सूर्यवंशी जैसे धुआंधार बल्लेबाज के साथ किशन की घातक गेंदबाजी यह जोड़ी एशिया कप में धमाल कर सकती है।