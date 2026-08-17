अलमारी में तो कैद नहीं किताबें-खेल किट...होगा सत्यापन; परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिलेगा बेहतर शैक्षिक माहौल
प्रयागराज के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शैक्षिक माहौल देने के लिए संसाधनों के प्रभावी उपयोग का सत्यापन होगा। डेस्क-बेंच, पुस्तकालय, खेल सामग्री और अन्य सुविधाओं की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।
HighLights
स्कूलों में डेस्क-बेंच, ब्लैकबोर्ड, पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि का सत्यापन किया जाएगा
बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शैक्षिक माहौल देने के साथ स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने की कवायद शुरू हो गई है। सभी स्कूलों में डेस्क-बेंच, ब्लैकबोर्ड, पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि का सत्यापन किया जाएगा। अधिकारी यह भी देखेंगे कि विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का वास्तव में विद्यार्थियों के हित में उपयोग हो रहा है या वे केवल कमरों और स्टोर में रखे हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत खेल सामग्री की उपलब्धता, स्थिति और विद्यार्थियों के बीच उसके इस्तेमाल की जानकारी भी जुटाई जाएगी। सभी बिंदुओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी ताकि स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके और जरूरत के अनुसार कार्रवाई की जा सके।
कक्षावार और विषय वार तैयार की गई समय-सारणी का पालन भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके जरिए यह देखा जाएगा कि प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित समय विद्यार्थियों को मिल रहा है या नहीं।
बीएसए अनिल कुमार ने पत्र जारी कर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निरीक्षण में देखें कि विद्यालय की छतों पर जलभराव न हो। छत/ दीवारों पर अनावश्यक पौधे अथवा घास-फूस न उगी हों। कक्ष में सीलन, पानी का रिसाव या अन्य किसी प्रकार की क्षति न हो। स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से क्रियाशील हो।
छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक, स्वच्छ एवं पूर्णतः क्रियाशील शौचालय होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शौचालय में ताला बंद रहता हो। उसकी साफ सफाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। विद्युत कनेक्शन, पंखे, प्रकाश व्यवस्था व अन्य उपकरण क्रियाशील होना आवश्यक है। विद्यालय के जर्जर/असुरक्षित भवनों एवं कक्षों को चिह्नित कर उन पर स्पष्ट रूप से लाल रंग से प्रवेश निषेध अंकित कराया जाए तथा बच्चों की पहुंच पूर्णतः प्रतिबंधित की जाएगी।
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