बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री की खामोशी चिंताजनक : प्रयागराज में बोले प्रमोद तिवारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और आपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस व भाजपा की तारीफ करने पर खुलकर बोलने से बचे।

कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस पर जुटे नेता कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस पर रविवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पैतृक निवास आनंद भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आनंद भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

इस समय मन की बात नहीं, बाजुओं की बात होनी चाहिए बतौर मुख्य अतिथि प्रमोद तिवारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बर्बर हत्या हो रही है। मंदिर, गुरुद्वारा व चर्च नष्ट किए जा रहे हैं। आज 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री इतना कमजोर और खामोश क्यों है? एक इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने 14 दिन के अंदर बांग्लादेश बना दिया। हमारा राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं और ये मन की बात कर रहे हैं। इस समय मन की बात नहीं, बाजुओं की बात होनी चाहिए। उन्होंने आपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हम सेना के शौर्य को प्रणाम करते हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आपरेशन सिंदूर रोका न गया होता तो गुलाम कश्मीर हमारा होता।

कांग्रेस में लोकतंत्र है, हमें अपने संगठन पर गर्व पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा संगठनात्मक मजबूती के लिए आरएसएस और भाजपा की तारीफ करने पर कहा कि खरगे, सोनिया, राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, हमें अपने संगठन पर गर्व है। कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है। आजादी से पहले कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप बनाया था, वह हमारे संविधान का हिस्सा बना। आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है।