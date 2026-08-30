प्रयागराज: CMP कॉलेज ने जारी की UG-PG प्रवेश की नई मेरिट, कई पाठ्यक्रमों में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मौका

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम दौर में सीएमपी डिग्री कॉलेज ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नई मेरिट सूची और कटऑफ जारी कर दिया है। स्नातक स्तर पर बीए में सभी अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है।

बीएससी गणित में अनारक्षित वर्ग के लिए 195, ईडब्ल्यूएस के लिए 145 और ओबीसी के लिए 178 अंक कटऑफ निर्धारित किया गया है। एससी और एसटी वर्ग के लिए सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे। बीसीए में अनारक्षित वर्ग के लिए 290 अंक और उससे अधिक की मेरिट रखी गई है।

बीए-एलएलबी में ईडब्ल्यूएस के लिए 146, ओबीसी के लिए 148 तथा एससी के लिए 132 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं एक अन्य बीए-एलएलबी कटऑफ में अनारक्षित वर्ग के लिए 455, ओबीसी के लिए 360 और एससी के लिए 300 अंक तथा उससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है। बीएससी बायोलाजी में ईडब्ल्यूएस के लिए 205 और ओबीसी के लिए 209 अंक की मेरिट जारी की गई है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एमकाकाम में अनारक्षित वर्ग के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 और ओबीसी के लिए 85 अंक निर्धारित हैं। एलएलएम में अनारक्षित वर्ग के लिए 132, ईडब्ल्यूएस के लिए 124, ओबीसी के लिए 126, एससी के लिए 117 और एसटी के लिए 89 अंक की कटऑफ है।

एमए के विभिन्न विषयों में भी प्रवेश के लिए मेरिट जारी हुई है। एमए अंग्रेजी में अनारक्षित वर्ग के लिए 100, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, ओबीसी के लिए 80 और एससी के लिए 20 अंक का कटऑफ रखा गया है। एमए भूगोल, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र सहित अन्य विषयों में भी श्रेणीवार कटआफ घोषित किया गया है।