प्रयागराज का ये इलाका होगा नो ई-रिक्शा जोन, शहर में नो हेलमेट-नो फ्यूल नियम भी होगा लागू
प्रयागराज में सिविल लाइंस को 'नो ई-रिक्शा जोन' घोषित किया जाएगा और 'नो हेलमेट-नो फ्यूल' नियम लागू होगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सिविल लाइंस को नो ई-रिक्शा जोन घोषित किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को संगम सभागार में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश जारी किए गए। नो हेलमेट-नो फ्यूल भी लागू किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।
जनपद में सड़क दुर्घटना माह दिसंबर 2024 में 149 की तुलना में माह दिसंबर 2025 में 133 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इसमें 10 प्रतिशत की कमी हुई है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने अगले माह में सड़क दुर्घटनाओं में 60 प्रतिशत कमी लाने के निर्देश दिए।
पिछली बैठक में अलोपीबाग फ्लाईओवर एवं पत्थर गिरजाघर के सामने (धरना स्थल) महाकुंभ के दौरान रखे गए बोल्डर को हटाकर पैदल यात्रियों के खोले जाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसको लेकर समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या पर माघ मेला के बाद खोलने को कहा।
एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा ने ई-रिक्शा संचालन को विस्तृत प्लान तैयार करने तथा कलर कोडिंग करते हुए रूट निर्धारित कर चलाने को कहा। नगर निगम व पीडीए को निर्देश दिए गए कि पीए सिस्टम क्रियाशील रखते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाएं।
परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि बिना फिटनेस के स्कूली वाहनों पर सघन प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। रोड सेफ्टी क्लब का गठन कराने को कहा। परिवहन यान की बैठक नियमित रूप से कराई जाए। घने कोहरे के दृष्टिगत वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य रूप से लगाएं।
आईटीएमएस द्वारा चालान को प्रतिमाह के चक्र के अनुसार एसओपी पर सूचना उपलब्ध कराएं। राष्ट्रीय मार्गों के नजदीक ट्रॉमा सेंटरों व प्राइवेट तथा सरकारी हास्पिटल क्रियाशील रखने को सीएमओ से कहा गया।
शून्य मृत्यु दर कार्यान्वयन के लिए सेव लाइफ फाउंडेशन के रोड सेफ्टी प्लान के अंतर्गत क्रिटिकल कॉरिडोर की सूची में कोआर्डिनेट के आधार पर रोड सेफ्टी सर्वे कर आख्या निर्धारित प्रारूप में भरकर उपलब्ध कराएं। सीडीओ हर्षिका सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।