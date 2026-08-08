प्रयागराज में जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की काउंटिंग के दौरान हंगामा, रोका गया रिजल्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर चल रही मतगणना के दौरान शनिवार शाम बखेड़ा हो गया। इससे अफरातफरी मच गई। कई घंटे तक हंगामा चला और पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली। चुनाव अधिकारी की ओर से परिणाम रोक दिया गया। साथ ही चुनाव प्रक्रिया के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष बात उठाने के लिए कहा गया। अब चुनाव को लेकर निर्णय हाईकोर्ट ही लेगा।

जिला अधिवक्ता संघ कार्यकारिणी के लिए सात शुक्रवार को मतदान हुआ था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुए मतदान में अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। शनिवार सुबह आठ बजे से संगम सभागार में मतगणना शुरू हुई।

दिनभर मतगणना का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा और देर शाम परिणाम घोषित किए जाने की स्थिति बन गई थी। इसी बीच कुछ लोग मतगणना स्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते अफरातफरी मच गई। हंगामे के बाद चुनाव परिणाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रही।

चुनाव अधिकारी ने कहा कि परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया हाईकोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के संबंध में अब निर्णय हाईकोर्ट लेगा। उल्लेखनीय है कि जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर पहले भी न्यायिक हस्तक्षेप हुआ था। इसके बाद सात अगस्त को मतदान कराया गया था।