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प्रयागराज में अगस्त की बारिश का 100 वर्ष पुराना रिकार्ड टूटने के करीब, अब मात्र 147 मिलीमीटर वर्षा की दरकार

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Thu, 20 Aug 2026 08:48 PM (GMT+05:30)

प्रयागराज में अगस्त माह की बारिश 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। अब तक 510 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए केवल 147 मिमी बारिश की आवश्यकता है।

प्रयागराज में जार्जटाउन के लिडिल रोड पर भरा बारिश का पानी। जागरण

प्रयागराज में जार्जटाउन के लिडिल रोड पर भरा बारिश का पानी। जागरण

HighLights

  1. वर्ष 1925 के अगस्त माह में 657.3 मिमी बारिश ने बनाया था रिकार्ड

  2. इस बार चार दिनों में 311 मिमी व अगस्त में अब तक 510 मिमी हुई वर्षा  

मृत्युंजय मिश्र, प्रयागराज। मानसून ने प्रयागराज में अगस्त के तीसरे सप्ताह में जोरदार वापसी करते हुए बारिश के कई पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। महज चार दिनों में शहर में 311 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 17 अगस्त से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार चार दिन तक चला और शहर को तरबतर कर गया।

अगस्त माह में अब तक कुल 510 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे पहले वर्ष 1925 में अगस्त में सर्वाधिक 657.3 मिलीमीटर बारिश का रिकार्ड बना था। 1961 में 583.3 मिलीमीटर बारिश हुई। अभी अगस्त खत्म होने में 10 दिन शेष हैं। ऐसे में संभव है कि इस बार 1925 में बना 100 वर्ष पुराना रिकार्ड भी टूट जाए।  

सबसे अधिक बारिश 19 अगस्त को 120 मिलीमीटर दर्ज की गई। इससे पहले 18 अगस्त को 70 मिलीमीटर, 17 अगस्त को 74 मिमी और 20 अगस्त को करीब 47.2 मिमी बारिश हुई। खास बात यह रही कि शुरुआती तीन दिनों में ही 264 मिमी बारिश दर्ज हो गई थी। बारिश की यह तीव्रता हाल के वर्षों के कई बड़े एकदिवसीय आंकड़ों से भी अधिक प्रभावशाली है।

21 अगस्त 2021 को 138.8 मिमी, 11 अगस्त 2017 को 122 मिमी, एक अगस्त 2013 को 107 मिमी तथा 20 अगस्त 2012 को 106.4 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि इस बार 19 अगस्त की 120 मिलीमीटर बारिश अकेले में 2017 के रिकार्ड के करीब पहुंच गई, जबकि चार दिनों का कुल आंकड़ा 311 मिलीमीटर तक पहुंच गया है।

गुरुवार को पूरे दिन बादल छाए रहे। सुबह और शाम को बारिश हुई। अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 अगस्त तक आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा और एक-दो दौर में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

मौसम विभाग ने 25 और 26 अगस्त को भी आंशिक बादल छाए रहने तथा कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। लगातार सक्रिय मानसून के कारण फिलहाल प्रयागराज में बारिश का सिलसिला पूरी तरह थमने के आसार नहीं हैं। 

20 अगस्त तक की बारिश 510 मिलीमीटर

तिथि बारिश (मिलीमीटर में)

तीन अगस्त-  63

चार अगस्त- 18.6

छह अगस्त- 30.3

सात अगस्त- 15.7

आठ अगस्त-  26.2

नौ अगस्त- 12.9

11 अगस्त- 12.8

12 अगस्त- 20

17 अगस्त- 74

18 अगस्त- 70

19 अगस्त- 120

20 अगस्त- 47.2