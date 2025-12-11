Language
    प्रयागराज एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों की घटती उड़ानों पर लोकसभा में चिंता जताई, सांसद प्रवीण पटेल ने रखीं ये 5 मांगें

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    लोकसभा में सांसद प्रवीण पटेल ने प्रयागराज एयरपोर्ट से घटती उड़ानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कोलकाता, पुणे और देहरादून सहित नौ उड़ानें बंद होने पर चिं ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज एयरपोर्ट से घट रही उड़ानों की संख्या का मसला लोक सभा में उठाते सांसद प्रवीण पटेल। सौजन्य : स्वयं 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लोकसभा में गुरुवार को प्रयागराज एयरपोर्ट से घटती उड़ानों की संख्या का मसला जोर-शोर से उठा। प्रयागराज से कोलकाता, पुणे, देहरादून, रायपुर, इंदौर जैसी नौ उड़ानें एक-एक कर बंद होती जा रही हैं, यह बात जब सांसद प्रवीण पटेल ने उठाई तो विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक सभी सांसदों ने सिर हिलाया। क्योंकि यह सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं, देश के उन तमाम छोटे-बड़े शहरों की कहानी है जो कभी हवाई नक्शे पर चमकते थे, आज खामोश हो रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांसद बोले- अगले माह माघ मेला शुरू हो रहा 

    सांसद प्रवीण पटेल ने कहा, प्रयागराज आस्था का शहर है। अगले महीने माघ मेला शुरू हो रहा है। पिछले कुंभ में 67 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार 15-20 करोड़ आने की उम्मीद है। जब उड़ानें ही नहीं होंगी तो लोग कैसे आएंगे? तो सदन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, 2019 के कुंभ में प्रयागराज एयरपोर्ट देश के टॉप-20 व्यस्त एयरपोर्ट में था। रोज 12 हजार यात्री आते-जाते थे। आज वही एयरपोर्ट दिन में 1500 यात्री भी नहीं देख पाता।

    सांसद प्रवीण पटेल ने सरकार से पांच मांगें रखीं

    पहली- बंद हुई सभी प्रमुख उड़ानें तुरंत बहाल हों।
    दूसरी- प्रयागराज को कम से कम 15 बड़े शहरों से फिर जोड़ा जाए।
    तीसरी- माघ मेला और आने वाले समय को देखते हुए नाइट लैंडिंग शुरू हो, 24 घंटे एयरपोर्ट ऑपरेशनल रहे।
    चौथी- चार्टर प्लेन की परमिशन आसान हो, ताकि श्रद्धालु ग्रुप बुक कर सकें।
    पांचवीं- कृषि कार्गो सर्विस शुरू हो, जिसका प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है।

    कुंभ- 2019 में प्रयागराज एयरपोर्ट ने कमाल किया था  

    सांसद ने याद दिलाया कि कुंभ- 2019 में प्रयागराज एयरपोर्ट ने कमाल कर दिखाया था। नया टर्मिनल बना, अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं आईं, 31 शहरों से कनेक्टिविटी थी। उस समय केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एयरलाइंस को सब्सिडी दी थी, अतिरिक्त उड़ान सुविधा थी। उसी तर्ज पर फिर काम करने की जरूरत है।

    15 में सिर्फ सात उड़ानें ही संचालित 

    कभी प्रयागराज से 15 शहरों के लिए सीधी उड़ानें थीं। आज सिर्फ सात  दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, बिलासपुर और भोपाल की ही बची हैं। बाकी सब गायब। कोलकाता जाना हो तो लखनऊ या दिल्ली होकर जाना पड़ता है। पुणे जाना हो तो मुंबई होते हुए। देहरादून, रायपुर, इंदौर, गोरखपुर, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़ रूट बंद हो गए हैं। हाल ही में इंडिगो ने लखनऊ की उड़ान भी हमेशा के लिए बंद कर दी। रायपुर की उड़ान बंद कर दी गई, जबकि मध्य प्रदेश से लोग फ्लाइट पकड़ने यहां आते थे।

    लोग पूछ रहे– ऐसा क्यों हो रहा?

    नवंबर में जहां कभी 400 से ज्यादा उड़ानें होती थीं, इस बार सिर्फ 287 हुईं। यात्रियों की मजबूरी कोई नहीं देख रहा। दीपावली में दिल्ली-प्रयागराज का किराया 16-19 हजार तक पहुंच गया। एक टिकट में पूरा परिवार जा सकता था। मरीज को तुरंत पुणे या कोलकाता ले जाना हो तो पहले दिल्ली या मुंबई भागो, फिर वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ो। समय भी गया, पैसा भी गया, परेशानी भी बढ़ी।

    व्यापारी सबसे अधिक परेशान 

    प्रयागराज के व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान हैं। पहले कोलकाता, पुणे, इंदौर, देहरादून कुछ घंटों में आना जाना हो जाता था । अब सब बंद। होटल वाले कहते हैं- कुंभ के समय 100 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी, आज 15-20 परसेंट भी मुश्किल से। पर्यटन कारोबारी रो रहे हैं- लोग प्लान बनाते हैं, फिर फ्लाइट देखकर कैंसिल कर देते हैं।

    एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारी बोले...

    एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारी मानते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। नाइट लैंडिंग की सुविधा है, रनवे बड़ा है, नया टर्मिनल चमचमा रहा है। बस उड़ानें चाहिए। अगर सरकार चाहे तो उडान स्कीम के तहत रूट सब्सिडी देकर एयरलाइंस को वापस लाया जा सकता है।  

    सांसद की आवाज से जगी उम्मीद 

    लोकसभा में प्रवीण पटेल की आवाज गूंजी तो उम्मीद जगी कि शायद सरकार तुरंत कुछ करे। क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। माघ मेला सर पर है। श्रद्धालु टिकट देख रहे हैं। और प्रयागराज का आसमान अभी भी खाली है। अब देखना यह है कि क्या प्रयागराज को फिर से उसके पंख मिल पाएंगे? क्या कोलकाता, पुणे, देहरादून जैसी 9 उड़ानें दोबारा उड़ान भरेंगी? या फिर यह शहर हवाई नक्शे से धीरे-धीरे गायब होता चला जाएगा?