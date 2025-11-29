दूरबीन विधि से आपरेशन कर 70 वर्षीय मरीज का दूर किया गुर्दे का अवरोध, संगम नगरी के डाॅक्टरों ने दी राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गुर्दे में अवरोध से पीड़ित 70 वर्षीय वृद्ध मरीज की दूरबीन विधि से आपरेशन करके राहत पहुंचाई गई। शहर के नारायण स्वरूप हास्पिटल में सीटी स्कैन करने पर पता चला कि दाहिने गुर्दे में अवरोध था। इससे सूजन हो गई थी और गुर्दे की कार्यक्षमता में गिरावट आ रही थी। दूरबीन विधि से पायलोप्लास्टी करके मरीज की हालत में सुधार किया गया।

प्रतापगढ़ के रानीगंज निवासी हैं भारत सिंह प्रतापगढ़ के रानीगंज में रहने वाले भारत सिंह को गुर्दे में परेशानी काफी दिनों से थी। इसके आपरेशन के लिए मरीज को लखनऊ या दिल्ली के अस्पताल में भेजे जाने की स्थिति थी। नारायण स्वरूप हास्पिटल आने पर डाॅ. राजीव सिंह (लेप्रोस्कोपिक एवं यूरोलाजी विशेषज्ञ) ने परीक्षण किया।