दूरबीन विधि से आपरेशन कर 70 वर्षीय मरीज का दूर किया गुर्दे का अवरोध, संगम नगरी के डाॅक्टरों ने दी राहत
प्रयागराज के नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने 70 वर्षीय भारत सिंह के गुर्दे का दूरबीन विधि से सफल आपरेशन किया। गुर्दे में अवरोध के कारण मरीज को परेशानी हो रही थी। सीटी स्कैन से अवरोध का पता चला, जिसके बाद डॉ. राजीव सिंह और उनकी टीम ने पायलोप्लास्टी करके मरीज को राहत दिलाई। मरीज प्रतापगढ़ के रानीगंज के निवासी हैं। डॉक्टरों ने बताया कि अब मरीज की हालत में सुधार है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गुर्दे में अवरोध से पीड़ित 70 वर्षीय वृद्ध मरीज की दूरबीन विधि से आपरेशन करके राहत पहुंचाई गई। शहर के नारायण स्वरूप हास्पिटल में सीटी स्कैन करने पर पता चला कि दाहिने गुर्दे में अवरोध था। इससे सूजन हो गई थी और गुर्दे की कार्यक्षमता में गिरावट आ रही थी। दूरबीन विधि से पायलोप्लास्टी करके मरीज की हालत में सुधार किया गया।
प्रतापगढ़ के रानीगंज निवासी हैं भारत सिंह
प्रतापगढ़ के रानीगंज में रहने वाले भारत सिंह को गुर्दे में परेशानी काफी दिनों से थी। इसके आपरेशन के लिए मरीज को लखनऊ या दिल्ली के अस्पताल में भेजे जाने की स्थिति थी। नारायण स्वरूप हास्पिटल आने पर डाॅ. राजीव सिंह (लेप्रोस्कोपिक एवं यूरोलाजी विशेषज्ञ) ने परीक्षण किया।
डॉक्टरों की टीम ने किया सफल आपरेशन
इसके बाद डा. अलंकार जायसवाल, डा. अमन ओहरी के साथ मिलकर आपरेशन किया। तीन घंटे में मरीज के गुर्दे का आपरेशन कर राहत पहुंचाई गई। डा. राजीव ने बताया कि अवरोध पूरी तरह हट गया है।
