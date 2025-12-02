प्रयागराज में नीलगाय का शिकार करने वाले सात लोग गिरफ्तार, वाहन से मांस व बंदूक और शिकार के उपकरण बरामद

संसू, जागरण, शृंगवेरपुर (प्रयागराज)। नीलगाय का शिकार कर रहे शिकारियों को देख ग्रामीणों ने सोमवार देर रात नवाबगंज पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घेराबंदी कर नीलगाय के मांस समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। गंगापार के शृंगवेरपुर में किया नीलगाय का शिकार गंगापार के शृंगवेरपुर स्थित भैरव घाट के पास सोमवार देर रात ग्रामीणों ने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। ग्रामीणों का आरोप है कि इन लोगों ने एक नीलगाय का शिकार किया। इसके बाद चापड़ से उसके टुकड़े किए और उसे बोरी में भरकर चार पहिया वाहन से ले जाने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवाबगंज पुलिस ने घेराबंदी कर मेंडरा गांव से की गिरफ्तारी इसी बीच ग्रामीणों की सूचना पर मेंडारा गांव के पास नवाबगंज पुलिस ने घेराबंदी करके सात लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए लोगों में प्रतापगढ़ जिला के हथिगवां थानाक्षेत्र के परेवा नारायण गांव निवासी मो. अजहर शेख, फैज फारूखी, अतहर फारूखी, मो. मारिच, सरवर आलम, मो. नफीस और लिंकिंग रोड गली नंबर छह पुलिस चौकी हिलोट बांद्रा मुंबई के गयासुद्दीन हैं।