Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में नीलगाय का शिकार करने वाले सात लोग गिरफ्तार, वाहन से मांस व बंदूक और शिकार के उपकरण बरामद

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    प्रयागराज में नीलगाय का शिकार करते हुए सात लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नवाबगंज पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर घेराबंदी करके आरोपियों को मेंडारा गांव के प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के शृंगवेरपुर में नवाबगंज पुलिस की गिरफ्त में नीलगाय का शिकार करने वाले सात आरोपित। सौ. पुलिस मीडिया सेल

    संसू, जागरण, शृंगवेरपुर  (प्रयागराज)। नीलगाय का शिकार कर रहे शिकारियों को देख ग्रामीणों ने सोमवार देर रात नवाबगंज पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घेराबंदी कर नीलगाय के मांस समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है।

    गंगापार के शृंगवेरपुर में किया नीलगाय का शिकार 

    गंगापार के शृंगवेरपुर स्थित भैरव घाट के पास सोमवार देर रात ग्रामीणों ने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। ग्रामीणों का आरोप है कि इन लोगों ने एक नीलगाय का शिकार किया। इसके बाद चापड़ से उसके टुकड़े किए और उसे बोरी में भरकर चार पहिया वाहन से ले जाने लगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवाबगंज पुलिस ने घेराबंदी कर मेंडरा गांव से की गिरफ्तारी

    इसी बीच ग्रामीणों की सूचना पर मेंडारा गांव के पास नवाबगंज पुलिस ने घेराबंदी करके सात लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए लोगों में प्रतापगढ़ जिला के हथिगवां थानाक्षेत्र के परेवा नारायण गांव निवासी मो. अजहर शेख, फैज फारूखी, अतहर फारूखी, मो. मारिच, सरवर आलम, मो. नफीस और लिंकिंग रोड गली नंबर छह पुलिस चौकी हिलोट बांद्रा मुंबई के गयासुद्दीन हैं।

    पुलिस पकड़े गए लोगों से कर रही पूछताछ 

    पुलिस ने चार पहिया वाहन से नीलगाय का मांस, दोनली बंदूक, शिकार के उपकरण आदि भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में छह प्रतापगढ़ और एक महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। 

    यह भी पढ़ें- Prayagraj Suicide Case : बीएससी की छात्रा ने फंदे पर लटक कर दी जान, सुबह उठी तो सामान्य थी, फिर ऐसा क्या हुआ?

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में 15 वर्ष पूर्व 35 हजार रुपये का हुआ था मनरेगा में गबन, तकनीकी सहायक व रोजगार सेवक पर गिरी गाज, सेवा समाप्त