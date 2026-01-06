Language
    प्रयागराज में संदिग्ध हाल में 12 वर्षीय बालिका की मौत, शरीर व गले पर मिले काले निशान, मायके से आई मां ने जताया शक

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:54 PM (IST)

    प्रयागराज के थरवई में 12 वर्षीय शुभी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के शरीर और गले पर काले निशान पाए गए हैं। मायके में रहने वाली मां ने ...और पढ़ें

    प्रयागराज संदिग्ध परिस्थितियों में 12 वर्षीय बालिका की मौत पर मां ने साजिश की आशंका जताई है।

    संसू, थरवई (जागरण)। गंगापार में थरवई क्षेत्र के तारडीह गांव में सोमवार देर शाम 12 वर्षीय बालिका शुभी पुत्री आशुतोष मिश्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसकी मां मायके में रहती है। जानकारी होने पर पहुंची और बालिका के गले पर काले निशान देख पुलिस से शक जताया। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    बालिका की मां कौशांबी स्थित मायके में रहती है

    बताया जाता है कि आशुतोष मिश्रा और उनकी पत्नी वंदना मिश्रा के बीच कई वर्षों से मनमुटाव चल रहा है। इसी कारण वंदना मायके बथुई गांव थाना करारी कौशांबी में रह रही है, जबकि बच्चे पिता के साथ तारडीह गांव में ही रह रहे। शुभी तीन बहनों और एक भाई में दूसरे नंबर पर थी।

    बेटी की मौत को संदिग्ध बताया 

    सोमवार शाम शुभी की मौत की सूचना मिलने पर मां वंदना मिश्रा मायकेवालों के साथ रात एक बजे तारडीह गांव पहुंचीं और थरवई पुलिस को घटना की सूचना दी। मंगलवार सुबह थरवई थाने के दारोगा जंग बहादुर यादव मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल के बाद शव कब्जे में लिया। वंदना ने बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की है।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज 

    इस संबंध में दारोगा जंग बहादुर यादव ने बताया कि बालिका के शरीर व गले पर काले निशान पाए गए हैं। फिलहाल मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। जांच-पड़ताल की जा रही है।

