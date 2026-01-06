प्रयागराज में संदिग्ध हाल में 12 वर्षीय बालिका की मौत, शरीर व गले पर मिले काले निशान, मायके से आई मां ने जताया शक

संसू, थरवई (जागरण)। गंगापार में थरवई क्षेत्र के तारडीह गांव में सोमवार देर शाम 12 वर्षीय बालिका शुभी पुत्री आशुतोष मिश्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसकी मां मायके में रहती है। जानकारी होने पर पहुंची और बालिका के गले पर काले निशान देख पुलिस से शक जताया। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

बालिका की मां कौशांबी स्थित मायके में रहती है बताया जाता है कि आशुतोष मिश्रा और उनकी पत्नी वंदना मिश्रा के बीच कई वर्षों से मनमुटाव चल रहा है। इसी कारण वंदना मायके बथुई गांव थाना करारी कौशांबी में रह रही है, जबकि बच्चे पिता के साथ तारडीह गांव में ही रह रहे। शुभी तीन बहनों और एक भाई में दूसरे नंबर पर थी।

बेटी की मौत को संदिग्ध बताया सोमवार शाम शुभी की मौत की सूचना मिलने पर मां वंदना मिश्रा मायकेवालों के साथ रात एक बजे तारडीह गांव पहुंचीं और थरवई पुलिस को घटना की सूचना दी। मंगलवार सुबह थरवई थाने के दारोगा जंग बहादुर यादव मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल के बाद शव कब्जे में लिया। वंदना ने बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की है।