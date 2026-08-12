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    टोल प्लाजा पर दबंगई मामले में अतीक के बेटे उमर और अली के समर्थकों पर होगा एक्शन, पुलिस तैयार कर रही लिस्ट

    By Tara Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:03 PM (IST)

    पुलिस माफिया अतीक के बेटों उमर और अली के उन समर्थकों की सूची तैयार करेगी जिन्होंने टोल टैक्स नहीं दिया और कर्मचारियों को धमकाया। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. उमर और अली के समर्थकों की फेहरिस्त तैयार करेगी पुलिस।

    2. टोल टैक्स न देने और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप।

    3. आरटीओ से वाहनों का ब्यौरा मांगा गया, होगी कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक के बेटे उमर और अली के समर्थकों की फेहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। टोल टैक्स नहीं देने, बूम बैरियर तोड़ने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश करने और जान से मारने की धमकी देने वाले वाहन मालिकों का ब्यौरा भी पुलिस ने आरटीओ से मांगा है।

    पूरी जानकारी मिलने के बाद पुलिस संबंधित कार मालिकों से टोल टैक्स वसूलने के साथ ही दूसरी कार्रवाई करेगी।
    अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने के लिए जा रहा था।

    कानपुर-झांसी हाईवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में अबान और उसके साथी सोनू की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य साथी जख्मी हुए। अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए उमर और अली को हाईकोर्ट से पैरोल मिली।

    कार नंबरों के आधार पर एफआईआर दर्ज

    दोनों को प्रिजन वैन में लखनऊ और झांसी से लाया गया था। आरोप है कि इस दौरान उमर और अली के कार सवार समर्थकों ने टोल टैक्स नहीं दिया। बूम बैरियर तोड़ दिया। कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी गई थी।

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    इस मामले में प्रयागराज, प्रतापगढ़ और फतेहपुर जेल में कार नंबरों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। अब पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी वाहनों के नंबर के आधार पूरा ब्यौरा आरटीओ से मांगा गया है।

    उमर और अली के समर्थकों के बारे में जानकारी जुटाते हुए फेहरिस्त तैयार की जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा किन-किन के खिलाफ पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोगों को चिंहित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर नवाबगंज पंकज अवस्थी ने बताया कि वाहनों के बारे में आरटीओ से जानकारी मांगी गई है।

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