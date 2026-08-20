पूर्व मंत्री अंसार अहमद के शीतगृह में घटना की PMO ने मांगी रिपोर्ट, प्रयागराज के इस हादसे में 4 श्रमिकों की मौत हुई थी
पीएमओ ने पूर्व मंत्री अंसार अहमद के प्रयागराज स्थित शीतगृह में हुए हादसे की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें अमोनिया गैस रिसाव से चार श्रमिकों की मौत और 16 घा ...और पढ़ें
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आपदा विभाग ने फिर से मांगे गए मृतक व घायलों से संबंधित कागजात मांगे
शीतगृह में कुछ माह पहले अमोनिया गैस से रिसाव से छत व दीवार ढह गई थी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सपा सरकार में मंत्री रहे अंसार अहमद के शीतगृह में मजदूरों की मौत के मौत मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने रिपोर्ट तलब की है। इस प्रकरण में मृतकों के परिवार के लोगों को एकमुश्त धनराशि प्रदान करने के लिए वारिसानों व घायलों के आधार कार्ड व बैंक पासबुक की फिर से सुस्पष्ट तथा पठनीय छाया प्रति भी मांगी गई है।
इनके कागजात मांगे गए हैं
बिहार के सहरसा जिले में सलखुआ के गौरी पिपरा निवासी अमित कुमार पुत्र रामप्रवेश का स्वयं के, सलखुआ के बलियार के महेश सादा पुत्र चीलतर सादा का पत्नी गौरी कुमारी के व सलखुआ के ही ताजपुर किलनी चिरैया के अंकित कुमार पुत्र छोटेलाल चौधरी का स्वयं के कागजात मांगे गए हैं। दरअसल, इनके कागजात स्पष्ट नहीं थे।
हादसे में 16 श्रमिक घायल भी हुए थे
शीतगृह में कुछ माह पहले अमोनिया गैस से रिसाव से छत व दीवार ढह गई थी, जिससे चार श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि 16 श्रमिक घायल हो गए थे। हादसे के दौरान कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जा रहा था। इसी बीच अचानक अमोनिया गैस से भरे टैंक में तेज विस्फोट हुआ था। धमाका इतना तेज था कि कोल्ड स्टोर की छत गिर गई थी।
करीब 100 श्रमिक बिना ट्रेनिंग कर रहे थे काम
मामले में पुलिस और प्रशासन ने जांच की तो पाया गया कि काेल्ड स्टोरेज में करीब 100 मजदूर काम कर रहे थे। उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और न ही कोई टेक्नीशियन था। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह को पीएमओ के पत्र के मुताबिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
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