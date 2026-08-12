प्रयागराज में 25 लाख रुपये में मिलेगा 2BHK फ्लैट, PDA 12 मंजिला आधुनिक इमारत में 8 लिफ्ट लगवाएगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मध्यम आय वर्ग और आम लोगों की जेब के हिसाब से प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) एक आधुनिक आवासीय योजना विकसित करने जा रहा है। इसमें लोगों को वाजिब रेट पर फ्लैट मिल सकेंगे।

अतीक के पुश्तैनी मकान के पास आवासीय योजना

माफिया अतीक अहमद के अपराधों और विवादों के कारण सुर्खियों में रहने वाला चकिया अब पीडीए की आवासीय योजना के जरिए नियोजित विकास की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई देगा। चकिया स्थित माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान से चंद कदम की दूरी पर अब आधुनिक आवासीय परिसर विकसित होगा।

सितंबर में भूमि पूजन पीडीए की ओर से प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग योजना को रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथारिटी (RERA ) से मंजूरी मिल गई है। योजना के तहत 12 मंजिला अपार्टमेंट में 602 टू बीएचके फ्लैट बनाए जाएंगे। इससे चकिया क्षेत्र में पीडीए की प्रमुख आवासीय योजनाओं में एक और परियोजना जुड़ जाएगी। आवासीय योजना को शुरू करने के लिए सितंबर में भूमि पूजन किया जाएगा।

कसारी-मसारी आवास योजना के तहत निर्माण लगभग 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक दायरे में इस आवासीय योजना को विकसित किया जाएगा।कसारी-मसारी आवास योजना के तहत चकिया में ग्रुप हाउसिंग में मध्यम आय वर्ग और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दो बेडरूम वाले फ्लैट विकसित किए जाएंगे।

तीन वर्ष पूरी होगी परियोजना एक फ्लैट की कीमत करीब 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस हिसाब से योजना में तैयार होने वाले सभी 602 फ्लैटों का कुल अनुमानित मूल्य करीब 150 करोड़ रुपये से अधिक होगा। परियोजना को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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आठ लिफ्ट की होगी सुविधा बहुमंजिला अपार्टमेंट में आने-जाने की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आठ लिफ्ट लगाई जाएंगी। 12 मंजिल की ऊंचाई वाले इस आवासीय परिसर में बड़ी संख्या में परिवारों के रहने के मद्देनजर मूलभूत सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। रेरा की मंजूरी मिलने के बाद योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। इस आवासीय योजना में वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग का भी उचित प्रबंध किया जाएगा।