प्रयागराज: पीसीएस-2025 का ब्योरा जारी, 28 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चलेंगे साक्षात्कार

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2025 के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का विस्तृत ब्योरा जारी किया गया है। इसमें प्रशासनिक, पुलिस, राजस्व, विकास, श्रम, खाद्य सुरक्षा और अन्य विभागों के पद शामिल हैं।

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निर्धारित प्रारूप में अधिमान्यता/वरीयता पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए अधिमान्यता प्रपत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए शारीरिक मानक भी तय किए गए हैं।

आबकारी निरीक्षक पद के लिए भी अलग शारीरिक मानक दिए गए हैं। साक्षात्कार 28 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में उम्मीद है कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में पीसीएस-2025 का भी परिणाम जारी हो जाए।

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