उत्तर मध्य रेलवे का माल ढुलाई में धमाकेदार प्रदर्शन, पिछले वर्ष की तुलना में 21.7 प्रतिशत अधिक माल लोड किया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने माल ढुलाई में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। अक्टूबर 2025 तक लदान में 7.9 प्रतिशत की छलांग लगी है, जबकि माल भाड़ा राजस्व में 9.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अक्टूबर में NCR ने 1.652 मिलियन टन माल लोड किया, जो पिछले साल के 1.357 मिलियन टन से 21.7 प्रतिशत ज्यादा है।

अप्रैल से अक्टूबर तक कुल 11.68 मिलियन टन लदान अप्रैल से अक्टूबर तक कुल 11.68 मिलियन टन लदान हुआ, जो पिछले साल से 7.9 प्रतिशत बेहतर है। इस बढ़ोतरी में एनसीआर पूरे भारतीय रेल के जोनों में तीसरे नंबर पर है। राजस्व की बात करें तो अक्टूबर तक 1313.61 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले साल के 1201.97 करोड़ से 111.64 करोड़ ज्यादा है। यानी 9.3 प्रतिशत की छलांग, जो फिर से पूरे रेलवे में तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है।