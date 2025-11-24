20 रुपये तक के नोट व सिक्के पहचानने वाले छात्र होंगे निपुण, कक्षा एक व दो के बच्चों का मूल्यांकन करेंगे डीएलएड प्रशिक्षु
प्रयागराज में, डीएलएड प्रशिक्षु दिसंबर और फरवरी में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक और दो के बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। छात्रों को 20 रुपये तक के नोट और सिक्के पहचानने होंगे। कक्षा एक के छात्रों को कविता सुनानी होगी और सरल वाक्य पढ़ने होंगे। कक्षा दो के छात्रों को अनुच्छेद पढ़ना होगा और तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। संख्यात्मक कौशल में, 20 तक की गिनती और जोड़-घटाना शामिल है। 100 रुपये तक के नोटों से लेन-देन के प्रश्न भी पूछे जाएंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से दिसंबर और फरवरी में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक और दो के बच्चों का निपुण मूल्यांकन होना है। इसमें कक्षा एक के छात्र छात्राओं को मौखिक परीक्षा में कोई भी परिवेशीय, सुनी हुई कविता या गीत की चार पंक्तियां हाव भाव के साथ सुनाना होगा। साथ ही चार से पांच सरल शब्दों से बने चार वाक्यों को भी पढ़ना होगा। पांच सरल शब्दों से बने दो वाक्यों को सुनकर लिखकर दिखाना होगा।
विद्यार्थियों को नोट एवं सिक्कों की पहचान करनी होगी
संख्यात्मक कौशल भी बच्चों का जांचा जाएगा। इसमें 20 तक अंकों की गिनती एवं पहचान। वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से नौ तक की संख्या का जोड एवं घटाना करना होगा। इन अंकों का योग 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में विद्यार्थियों को नोट एवं सिक्कों की पहचान करनी होगी। यदि वह भारतीय मुद्रा जिनका मूल्य 20 रुपये तक हो उसे पहचान लेता है तो निपुण घोषित कर दिया जाएगा।
तथ्यात्मक तथा उच्च स्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा
डायट प्रवक्ता वीरभद्र प्रताप कहते हैं कि कक्षा दो के विद्यार्थियों को निपुण घोषित करने के लिए भी कुछ मानक तय हैं। उनमें मौखिक भाषा विकास में किसी भी परिवेशीय या सुनी हुई छह पंक्तियों की कविता या गीत हाव भाव के साथ सुनाना होगा। सरल शब्दों से बने छह से आठ वाक्यों के अनुच्छेद को उचित प्रवाह के साथ पढ़ना होगा। तीन तथ्यात्मक तथा एक उच्च स्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा।
बच्चों का संख्यात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा
इसके अतिरिक्त पांच सरल शब्दों से बने चार वाक्यों को सुनकर लिखना होगा। जो विद्यार्थी ऐसा कर सकेंगे वे निपुण श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। इन सब के साथ उनका संख्यात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा। गिनती एवं संख्या बोध की जांच के लिए 99 तक की संख्या को पहचानना और उनकी तुलना छोटे बड़े के रूप में करने में सक्षम होना चाहिए।
जोड़ एवं घटाना को प्रश्न पूछे जाएंगे
जोड़ एवं घटाना के लिए 99 तक की संख्याओं का प्रयोग कर प्रश्न पूछे जाएंगे। गुणा एवं भाग की क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। सरल जोड़ के माध्यम से गुणा और समान वितरण/बंटवारे के रूप में भाग के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। नोट और सिक्कों का उपयोग करने की क्षमता को भी देखा जाएगा।
जो जवाब देंगे वे बच्चे निपुण होंगे
100 रुपये तक की भारतीय मुद्रा (नोट एवं सिक्कों) के प्रयोग से सरल लेन देन से संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। जो जवाब देंगे वे बच्चे निपुण होंगे। चित्र एवं संख्या के पैटर्न की पहचान एवं निर्माण भी कराया जाएगा। भाषा और गणित में निर्धारित दक्षताओं पर 75 प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले निपुण होंगे।
