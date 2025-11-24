20 रुपये तक के नोट व सिक्के पहचानने वाले छात्र होंगे निपुण, कक्षा एक व दो के बच्चों का मूल्यांकन करेंगे डीएलएड प्रशिक्षु

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से दिसंबर और फरवरी में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक और दो के बच्चों का निपुण मूल्यांकन होना है। इसमें कक्षा एक के छात्र छात्राओं को मौखिक परीक्षा में कोई भी परिवेशीय, सुनी हुई कविता या गीत की चार पंक्तियां हाव भाव के साथ सुनाना होगा। साथ ही चार से पांच सरल शब्दों से बने चार वाक्यों को भी पढ़ना होगा। पांच सरल शब्दों से बने दो वाक्यों को सुनकर लिखकर दिखाना होगा।

विद्यार्थियों को नोट एवं सिक्कों की पहचान करनी होगी संख्यात्मक कौशल भी बच्चों का जांचा जाएगा। इसमें 20 तक अंकों की गिनती एवं पहचान। वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से नौ तक की संख्या का जोड एवं घटाना करना होगा। इन अंकों का योग 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में विद्यार्थियों को नोट एवं सिक्कों की पहचान करनी होगी। यदि वह भारतीय मुद्रा जिनका मूल्य 20 रुपये तक हो उसे पहचान लेता है तो निपुण घोषित कर दिया जाएगा।

तथ्यात्मक तथा उच्च स्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा डायट प्रवक्ता वीरभद्र प्रताप कहते हैं कि कक्षा दो के विद्यार्थियों को निपुण घोषित करने के लिए भी कुछ मानक तय हैं। उनमें मौखिक भाषा विकास में किसी भी परिवेशीय या सुनी हुई छह पंक्तियों की कविता या गीत हाव भाव के साथ सुनाना होगा। सरल शब्दों से बने छह से आठ वाक्यों के अनुच्छेद को उचित प्रवाह के साथ पढ़ना होगा। तीन तथ्यात्मक तथा एक उच्च स्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा।

बच्चों का संख्यात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा इसके अतिरिक्त पांच सरल शब्दों से बने चार वाक्यों को सुनकर लिखना होगा। जो विद्यार्थी ऐसा कर सकेंगे वे निपुण श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। इन सब के साथ उनका संख्यात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा। गिनती एवं संख्या बोध की जांच के लिए 99 तक की संख्या को पहचानना और उनकी तुलना छोटे बड़े के रूप में करने में सक्षम होना चाहिए।

जोड़ एवं घटाना को प्रश्न पूछे जाएंगे जोड़ एवं घटाना के लिए 99 तक की संख्याओं का प्रयोग कर प्रश्न पूछे जाएंगे। गुणा एवं भाग की क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। सरल जोड़ के माध्यम से गुणा और समान वितरण/बंटवारे के रूप में भाग के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। नोट और सिक्कों का उपयोग करने की क्षमता को भी देखा जाएगा।