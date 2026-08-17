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ट्रेन सफर में यात्रियों को टॉयलेट-बेसिन में बिना रुकावट मिलेगा पानी, 1275 कोचों में लगेगा 'वाटर लेवल इंडिकेटर'

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:35 PM (IST)

ट्रेन यात्रा में टॉयलेट-बेसिन में पानी की समस्या अब खत्म होगी। उत्तर मध्य रेलवे 1275 कोचों में 'वाटर लेवल इंडिकेटर' लगाएगा, जिससे पानी खत्म होने से पहले अलर्ट मिलेगा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

ट्रेनों के शौचालय व बेसिन के नलों में पानी खत्म होने की समस्या से यात्रियों को निजात मिलेगी। जाकरण आर्काइव

ट्रेनों के शौचालय व बेसिन के नलों में पानी खत्म होने की समस्या से यात्रियों को निजात मिलेगी। जाकरण आर्काइव

HighLights

  1. पानी खत्म होने से पहले अगले स्टेशन पर पहुंच जाएगा अलर्ट

  2. 196 कोचों में सफल रहा है इसका परीक्षण, अब वृहद तैयारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ट्रेन के सफर के दौरान टॉयलेट या वाशबेसिन में अचानक पानी खत्म होने की समस्या से अक्सर यात्री परेशान होते हैं। हालांकि अब यात्रियों को हमेशा के लिए इस समस्या से राहत मिलने वाली है। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) 1275 और कोचों में इंटरनेट आफ थिंग्स आधारित 'वाटर लेवल इंडिकेटर' लगाएगा। प्रायोगिक तौर पर एनसीआर ने पहले ही 196 कोचों में इसे सफलता पूर्वक लगा दिया है और इनकी सफलता के बाद अब संख्या बढ़ाई जाएगी।

इसमें ट्रेन के पानी के बड़े टैंकों में आधुनिक इलेक्ट्रानिक सेंसर लगाए गए हैं, जो इंटरनेट और जीपीआरएस नेटवर्क के जरिए सीधे रेलवे के कंट्रोल सिस्टम से जुड़े रहते हैं। यह सेंसर टंकी में मौजूद पानी की मात्रा पर लगातार रीयल-टाइम नजर रखता है।

जैसे ही किसी कोच की टंकी में पानी का स्तर 30 प्रतिशत से नीचे आता है, सिस्टम तुरंत आने वाले अगले प्रमुख वाटरिंग स्टेशन के कंट्रोल रूम और तकनीकी कर्मचारियों के मोबाइल पर स्वचालित अलर्ट भेज देता है। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही आन-ड्यूटी रेल कर्मियों को पहले से पता होता है कि किस कोच में पानी कम है, जिससे वे बिना समय गंवाए सीधे उसी कोच में पानी भर देते हैं।

इससे अब यात्रियों को पूरे रास्ते बिना रुकावट पानी मिलेगा और सूखे नलों की परेशानी से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। कर्मचारी सीधे चिह्नित कोच में तुरंत पानी भर देंगे, टंकियों से पानी ओवरफ्लो होकर नहीं बहेगा, जिससे पानी की बचत होगी।