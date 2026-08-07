रेलवे गुड्स शेड पर 'डिजिटल पहरा', लगेंगे 1.73 करोड़ रुपये के आधुनिक CCTV; 24 घंटे होगी कंट्रोल रूम से निगरानी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के प्रयागराज मंडल में माल ढुलाई को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो गया है। मंडल के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों अलीगढ़, हाथरस किला, चुनार, शक्तिसगढ़ और शंकरगढ़ के गुड्स शेड (माल गोदाम) पर अब 'डिजिटल पहरा' रहेगा। इन सभी परिसरों को हाई-टेक सीसीटीवी की निगरानी में लाने के लिए 1,73,06,901 रुपये खर्च होंगे।

असामाजिक तत्वों पर नकेल, चोरी रुकेगी गुड्स शेड में रोजाना करोड़ों रुपये के औद्योगिक व कृषि उत्पादों की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। खुली जगह और सीमित मैन्युअल सुरक्षा के कारण अक्सर चोरी, माल के गायब होने या संदिग्ध गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। इसी जोखिम को समाप्त करने के लिए रेलवे 24x7 डिजिटल सर्विलांस की पहल कर रहा है। इससे न केवल असामाजिक तत्वों पर नकेल कसेगी और चोरी की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगेगा।