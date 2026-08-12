MNNIT प्रयागराज में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड, बर्खास्तगी की भी प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) में छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कंप्यूटर साइंस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जल्द ही आरोपित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने आरोपित को मंगलवार दोपहर जेल भेज दिया।एक छात्रा ने सोमवार को शिवकुटी थाने में सौगतो राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। छात्रा का आरोप है कि नौ अगस्त की दोपहर करीब एक बजे शिक्षक ने उसे अपने कमरे में पढ़ाई के सिलसिले में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं मंगलवार को एमएनएनआइटी परिसर में छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला।

बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं ग्राउंड में एकत्र हुए और आरोपित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं ने भी संस्थान के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एमएनएनआइटी के निदेशक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई और छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

इंस्पेक्टर शिवकुटी वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आरोपित असिस्टेंट प्रोफेसर को जेल भेज दिया गया है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई। बुधवार को न्यायालय में उसका बयान कराया जाएगा। एमएनएनआइटी के कुलसचिव डॉ. अंबक कुमार राय ने बताया कि छात्रा ने घटना की जानकारी संस्थान प्रशासन को दी थी। आरोपित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए पुलिस के सिपुर्द कर दिया गया है। उसके खिलाफ नियमानुसार बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।