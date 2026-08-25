MNNIT प्रयागराज के प्रो. एके सिंह का हृदयाघात से निधन, दिल्ली में आयोजित कान्फ्रेंस में शामिल होने गए थे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एके सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। वे मूलतः बस्ती उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही संस्थान में शोक की लहर दौड़ गई।

'एमएनएनआइटी परिवार अनुभवी शिक्षक को खो दिया' प्रो. एके सिंह शैक्षणिक एवं शोध कार्य के सिलसिले में दिल्ली में आयोजित एक कान्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। इसी दौरान अचानक हृदयाघात आने से उनका निधन हो गया। कुलसचिव प्रो. अंबक कुमार राय ने कहा कि उनके निधन से एमएनएनआइटी परिवार ने एक अनुभवी शिक्षक, कुशल शिक्षाविद् और समर्पित संस्थानकर्मी को खो दिया है।