MNNIT प्रयागराज के प्रो. एके सिंह का हृदयाघात से निधन, दिल्ली में आयोजित कान्फ्रेंस में शामिल होने गए थे
एमएनएनआईटी प्रयागराज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एके सिंह का दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान हृदयाघात से निधन हो गया। उनके निधन से संस्थान में शोक की लहर है।
HighLights
सिविल इंजीनियरिंग विभाग के थे वरिष्ठ प्रोफेसर
प्रो. एके सिंह मूलतः बस्ती जिले के रहने वाले थे
उनके निधन पर संस्थान में शोक की लहर छाई
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एके सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। वे मूलतः बस्ती उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही संस्थान में शोक की लहर दौड़ गई।
'एमएनएनआइटी परिवार अनुभवी शिक्षक को खो दिया'
प्रो. एके सिंह शैक्षणिक एवं शोध कार्य के सिलसिले में दिल्ली में आयोजित एक कान्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। इसी दौरान अचानक हृदयाघात आने से उनका निधन हो गया। कुलसचिव प्रो. अंबक कुमार राय ने कहा कि उनके निधन से एमएनएनआइटी परिवार ने एक अनुभवी शिक्षक, कुशल शिक्षाविद् और समर्पित संस्थानकर्मी को खो दिया है।
संस्थान के स्टॉफ और विद्यार्थियों ने शोक जताया
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर एमएम गोरे, विभागाध्यक्ष प्रो. एलके मिश्रा, प्रो. रमाशंकर यादव तथा संस्थान के विद्यार्थियों ने प्रो. सिंह के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।