    प्रयागराज-वाराणसी रेलमार्ग पर सर्दी-कोहरे में सफर विलंबित नहीं हेागा, 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

    By Brijesh SrivastavaEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    प्रयागराज-वाराणसी रेलमार्ग पर अब सर्दी और कोहरे के कारण ट्रेनों की देरी नहीं होगी। मेट्रो विशेषज्ञों ने निरीक्षण करके सुरक्षा के लिए कई सुझाव दिए हैं। राजातालाब फाटक पर लाइटें लगेंगी और झूंसी स्टेशन पर सिस्टम ठीक किया जाएगा। पुलों की मरम्मत होगी और प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन सुधरेगा। अपर डीआरएम ने कहा कि जनवरी से 90% ट्रेनें समय पर चलेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।

    बनारस से प्रयागराज रामबाग रेल खंड पर निरीक्षण करते मेट्रो के विशेषज्ञ व रेल अधिकारी। सौ. पीआरओ

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सर्दी की दस्तक के साथ कोहरा ट्रेन संचालन को घंटों ठप कर देता है। हालांकि अब बनारस-प्रयागराज रामबाग रूट पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। शुक्रवार को कोलकाता मेट्रो के प्रमुख मुख्य सुरक्षा अधिकारी मनीष जैन की टीम ने पूरे खंड का विंडो ट्रेलिंग सेफ्टी आडिट किया और ठंड में देरी-मुक्त, सुरक्षित यात्रा के लिए 20 से अधिक ठोस सलाह दीं।

    आम यात्री को समय की बचत होगी 

    दी गई सलाह में इससे आम यात्री को समय की बचत, दुर्घटना से बचाव और आरामदायक स्टेशन का फायदा सीधे मिलेगा। टीम ने स्पेशल ट्रेन से बनारस से शुरूआत की। राजातालाब के समपार फाटक 14बी/सी पर सोलर लाइट कमजोर और रिफ्लेक्टर फीके मिले। सलाह दी गई कि 15 दिन में हाई-पावर लाइट व चमकदार स्टिकर लगें, गेटमैन को कोहरे में विजिबिलिटी ट्रेनिंग दी जाए।

    झूंसी स्टेशन पर फेल-सेफ सिस्टम में खामी मिली

    अप लाइन के कर्व 10 पर इंडेंट ज्यादा था, ट्रैक री-अलाइन कर कोहरे में 80 किमी/घंटा स्पीड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। हंडिया-रामनाथपुर के पुल 95 पर ढीले बोल्ट पकड़े गए, सभी बोल्ट टार्क टेस्ट और ट्रैक्शन लाइन मजबूत करने को कहा। झूंसी स्टेशन पर फेल-सेफ सिस्टम में खामी मिली।

    सात दिन में सिग्नल-प्वाइंट मशीन टेस्ट करने का आदेश

    सात दिन में सभी सिग्नल-प्वाइंट मशीन टेस्ट करने का आदेश दिया गया। प्रयागराज रामबाग पर भीड़ प्रबंधन कमजोर था। अतिरिक्त गेट, सीसीटीवी और स्टाफ की 15-दिन रिफ्रेशर ट्रेनिंग अनिवार्य की। अंत में स्पीड ट्रायल कर लाइन की तेज गति क्षमता परखी।

    अब कोहरा सफर का रोड़ा नहीं होगा : अपर डीआरएम

    15 दिसंबर तक फाटकों पर नई लाइटें, 31 दिसंबर तक पुल-ट्रैक मरम्मत और जनवरी से 90% ट्रेनें समय पर चलेंगी। अपर डीआरएम अशोक कुमार वर्मा बोले, ये बदलाव ठंड में यात्रा को बेफिक्र बनाएंगे। अब कोहरा सिर्फ मौसम में रहेगा, सफर का रोड़ा नहीं।