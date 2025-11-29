महिला की बच्चेदानी से डाॅक्टरों ने निकाला 14 किलोग्राम का ट्यूमर, प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के डॉक्टरों ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बच्चेदानी में पहले तो छोटी गांठ बनी फिर समुचित इलाज में देरी के से यह बड़े ट्यूमर में परिवर्तित हो गई। डाॅक्टर ने जब जान पर खतरा देख आपरेशन किया तो 14 किलोग्राम का ट्यूमर निकला। शुक्रवार को शहर स्थित मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय 'काल्विन' में हुए इस आपरेशन से जिगना की रहने वाली 34 वर्षीय महिला को काफी राहत मिली। फिलहाल वह डाॅक्टरों की निगरानी में है। डाॅक्टरों ने उसके गुर्दे पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को टाल दिया है।

सर्जन डाॅ. आर्येंद्र सिंह ने बताया कि महिला उनकी ओपीडी में तीन सप्ताह पहले आई थी। पेट काफी फूला हुआ था। मरीज को बार-बार दर्द की परेशानी थी और पूर्व में हुई जांच रिपोर्ट में बच्चेदानी में गांठ की बात पता चली थी। पुन: जांच कराई गई। रिपोर्ट में पता चला कि गांठ ट्यूमर में परिवर्तित हो चुकी है।