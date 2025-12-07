प्रतापगढ़ में काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ा युवक, मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर मची खलबली, बिजली कट कर नीचे उतारा गया

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पर शनिवार की शाम करीब पांच बजे उस समय खलबली मच गई, जब एक युवक प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ गया। उसे देख यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। शोरगुल होने पर आरपीएफ व जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। युवक मंदबुद्धि बताया जा रहा है। आरपीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है।

ट्रेन आने से पहले प्लेटफार्म पर घूम रहा था युवक वाराणसी से नई दिल्ली जा रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार शाम करीब पौने पांच बजे मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर पहुंची। इस बीच प्लेटफार्म पर घूम रहा एक युवक अचानक ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया। यह देख यात्री शोर मचाने लगे, तभी ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ व जीआरपी की टीम मौके पर पहुंच गई।