    प्रतापगढ़ में काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ा युवक, मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर मची खलबली, बिजली कट कर नीचे उतारा गया

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के इंजन पर एक युवक के चढ़ जाने से अफरा-तफरी मच गई। आरपीएफ और जीआरपी ने मौके पर पहुं ...और पढ़ें

    मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ा युवक व जुटी यात्रियों की भीड़। जागरण 

    संसू, जागरण, प्रतापगढ़। मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पर शनिवार की शाम करीब पांच बजे उस समय खलबली मच गई, जब एक युवक प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ गया। उसे देख यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। शोरगुल होने पर आरपीएफ व जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। युवक मंदबुद्धि बताया जा रहा है। आरपीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है।

    ट्रेन आने से पहले प्लेटफार्म पर घूम रहा था युवक

    वाराणसी से नई दिल्ली जा रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार शाम करीब पौने पांच बजे मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर पहुंची। इस बीच प्लेटफार्म पर घूम रहा एक युवक अचानक ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया। यह देख यात्री शोर मचाने लगे, तभी ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ व जीआरपी की टीम मौके पर पहुंच गई।

    तत्काल ओएचई पोल की बिजली आपूर्ति ठप कराई गई 

    सूचना स्टेशन अधीक्षक को दी गई। आनन-फानन ओएचई पोल की बिजली आपूर्ति ठप कराई गई। आरपीएफ व जीआरपी की टीम उसे नीचे उतार पाई। इसमें करीब 15 मिनट लग गए। इसके बाद ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हुई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम संत कबीर नगर निवासी मो. अनस बताया। युवक मंदबुद्धि का बताया गया। जीआरपी एसओ सुमित कुमार ने बताया कि युवक से उतारकर उससे पूछताछ की जा रही है।

