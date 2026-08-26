माफिया अतीक अहमद के गुर्गे की प्रयागराज में दो और प्रापर्टी चिह्नित, इंटर स्टेट IS-227 गैंग का सक्रिय सदस्य है

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के गैंग इंटर स्टेट IS-227 के सक्रिय सदस्य व गुर्गा जय प्रकाश उर्फ जेपी दुबे की दो और प्रापर्टी चिह्नित हुई है। पुलिस ने एयरपोर्ट क्षेत्र और पिपरी इलाके में जेपी दुबे की जमीन की पहचान की है। अब इन संपत्तियों की जांच राजस्व विभाग से कराई जा रही है। राजस्व की रिपोर्ट आने के बाद फाइल तैयार करते गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले जेपी दुबे की 25 करोड़ रुपये की प्रापर्टी को कुर्क किया गया था।

गुर्गा जेपी दुबे का पीपलगांव में आलीशान मकान माफिया अतीक का गुर्गा जेपी दुबे मूलरूप से जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र स्थित सोंगरा मनी पट्टी गांव का निवासी है। उसने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पीपलगांव इलाके में आलीशान मकान बना रखा है। पुलिस रिकार्ड में जेपी दुबे अतीक के गिरोह का सक्रिय सदस्य है।

जेपी दुबे ने अरबों की संपत्ति अर्जित की पूर्व ब्लाक प्रमुख सोनू कुमार पर हुए हमले में गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया था। इसके बाद एयरपोर्ट थाने में गैंगस्टर लगाया गया। इस मुकदमे की विवेचना पूरामुफ्ती थाने की पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि जेपी दुबे ने अतीक के दूसरे गुर्गों और करीबियों की मदद से तमाम लोगों को डरा-धमकाकर जमीन बनाई है। उसने अपराध से अरबों रुपये की संपत्ति अर्जित की है और लग्जरी कार से चलता है।