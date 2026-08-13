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    माफिया अतीक अहमद ने कौड़ियों के दाम लिखवा ली थी दलितों की बेशकीमती जमीन, अब परत दर परत खुल रही दबंगई की कारस्तानी

    By Gyanendra Singh Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:08 PM (IST)

    माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने प्रयागराज के शाह उर्फ पीपल और दामूपुर गांवों में दलितों की बेशकीमती जमीनें डरा-धमकाकर कौड़ियों के दाम लिखवा ली थी ...और पढ़ें

    माफिया अतीक अहमद की फाइल फोटो। जागरण आर्काइव

    माफिया अतीक अहमद की फाइल फोटो। जागरण आर्काइव

    HighLights

    1. अतीक-अशरफ ने दबंगई के बल पर बनाई अरबों की संपत्ति, अब तेजी से हो रहा राजफाश 

    2. माफिया ने शाह उर्फ पीपल गांव में अनुसूचित जाति के अपने करीबी के नाम खरीदी थी भूमि

    3. नायब तहसीलदार दक्षिणी, एयरपोर्ट थाना इंस्पेक्टर, कानूनगो व लेखपाल की सत्यापन टीम गठित

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने किस तरह से अरबों की संपत्तियां बनाईं, उनका अब तेजी से खुलासा होने लगा है। अतीक ने शाह उर्फ पीपल गांव तथा दामूपुर में अनुसूचित जाति के लोगों को डरा-धमका कर उनकी बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के दाम जबरन लिखवा ली थी।

    अतीक के गुर्गे अब इन जमीनों को बेच रहे 

    कई अराजियों व गाटों की ये जमीनें अब बिक्री की जाने लगी हैं। इन संपत्तियों की अतीक अहमद के गुर्गे तथा उसके रिश्तेदार इमरान पुत्र मोहम्मद जई तथा मोहम्मद मुस्लिम पुत्र मोहम्मद मियां के माध्यम से बिक्री कर पैसे अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन तथा अशरफ की पत्नी जैनब को पहुंचाए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन के लिए पुलिस व प्रशासन की टीम गठित कर दी गई है।

    प्रशासन व पुलिस अधिकारी सख्त 

    दलितों की इस तरह करोड़ों रुपये कीमत की जमीन लिखवाने को प्रशासन अब इसे एक प्रकार का कब्जा ही मान रहा है। पिछले दिनों अतीक अहमद, अशरफ तथा दोनों के परिवारीजन तथा गैंग के सदस्यों द्वारा अपराध से अर्जित बेनामी संपत्तियों के संबंध में की जा रही कार्रवाई के संबंध में प्रशासन और पुलिस के उच्चाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें ही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह उल्लेख है कि अतीक और अशरफ ने अपने जीवन काल में इन दोनों गांवों में दलितों की जमीन अपने करीबी राजीव नागर पुत्र स्व. रामनेश निवासी चक निरातुल के नाम रजिस्ट्री करा दी थी।

    सत्यापन टीम को शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश 

    उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इस बैठक के बाद नायब तहसीलदार दक्षिणी पीयूष कुशवाहा, एयरपोर्ट थाना इंस्पेक्टर राजेश उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक दक्षिणी अमर सिंह, लेखपाल पीपल गांव मनीष कुमार व लेखपाल दामूपुर प्रतीक पांडेय की गठित करते हुए सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम सदर और सहायक पुलिस अधिकारी धूमनगंज की ओर से गठित इस सत्यापन टीम को शीघ्र ही रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है।

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    शहर पश्चिमी क्षेत्र स्थित शाह उर्फ पीपल तथा दामूपुर गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की महंगी जमीन को जबरन कम पैसे में अतीक तथा अशरफ द्वारा लिखवाने का मामला प्रकाश में आया है। इस प्रकरण में हुई जांच के सत्यापन के लिए टीम गठित कर दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
    - मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी।

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