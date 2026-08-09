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    अंडे-सब्जियों की आड़ में शराब तस्करी करने वाला गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने हरियाणा से पकड़ा

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 08:46 AM (IST)

    यूपी एसटीएफ ने अवैध शराब तस्करी के सरगना अजय जैन को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया है। वह नवाबगंज थाने से वांछित था और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    HighLights

    1. अवैध शराब तस्करी के सरगना अजय जैन को एसटीएफ ने दबोचा।

    2. हरियाणा के सोनीपत से हुई गिरफ्तारी, नवाबगंज थाने में वांछित था।

    3. 50 हजार का इनामी, अंडे-सब्जियों की आड़ में करता था तस्करी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शराब की अवैध तस्करी करने वाले गैंग के सरगना अजय जैन को स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त अजय नवाबगंज थाने से वांछित चल रहा था। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।

    एसटीएफ टीम ट्रांजिट रिमांड बनवाकर उसे प्रयागराज ला रही है। एसटीएफ इंस्पेक्टर जय प्रकाश राय ने बताया कि जानकारी मिलने पर एक टीम को हरियाणा भेजा गया। शनिवार को टीम ने सोनीपत से अभियुक्त अजय जैन को दबोच लिया। वह पंजाब के मोहाली, ढकोली का निवासी है।

    वह अपने पार्टनर नवदीप सिंह उर्फ नवी ग्रेवाल उर्फ लकी सिंह निवासी मोहाली पंजाब व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में शराब तस्करी का कार्य पिछले कई साल से करता आ रहा है। अवैध शराब को ट्रकों में लोड कराकर अंडे, मुर्गी का दाना, प्लास्टिक स्क्रैप, पाश्ता, आलू में छिपाकर भिजवाता था।

    साल 2023 में वह बिहार में शराब भिजवाया था, जिसे एसटीएफ ने पकड़ लिया था। उस मामले में नवाबगंज थाने में मुकदमा लिखा गया था। उसी में तीन साल से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ पंजाब में भी मुकदमा दर्ज है।

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