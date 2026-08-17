इंग्लिश रिवाल्वर प्रयागराज से पाकिस्तान नहीं ले जा सकी थीं हुमा अस्करी, उनके नाम करीब 15 बीघा जमीन शत्रु संपत्ति में दर्ज है

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के पास यमुना किनारे स्थित करेंहदा गांव की हुमा अस्करी विभाजन के बाद अपनी इंग्लिश रिवाल्वर भी पाकिस्तान नहीं ले जा सकी थी। देश छोड़ने से पहले ही उनका लाइसेंसी शस्त्र जमा हो गया था। यह असलहा अब भी शस्त्रागार में है, जिसका रिकार्ड हर वर्ष अपडेट होता है। हुमा को जब रिवाल्वर का लाइसेंस जारी हुआ था, तब वह अविवाहित थीं। कुछ वर्ष पहले उनका इस्लामाबाद में निधन हो गया था। काफी दिनों तक लंदन में उनका इलाज हुआ था।

प्रयागराज में सदर तहसील के करेंहदा गांव निवासी सैय्यद हसन अस्करी और उनके भाई मेंहदी हसन अस्करी परिवार के साथ देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। अस्करी परिवार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बस गया। हसन की बेटी हुमा के नाम रिवाल्वर का लाइसेंस था। आजादी के पहले वर्ष 1945 में तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर टीबी क्रासले ने हुमा को रिवाल्वर का लाइसेंस दिया था। तब हुमा का रिवाल्वर ब्रिटिश कंपनी से आया था।

खास-खास - 1945 में तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर टीबी क्रासले ने हुमा का जारी किया था रिवाल्वर का लाइसेंस

- 33 हजार रुपये में खरीदी थी रिवाल्वर, 200 कारतूस भी इसी कीमत में मिले थे लाइसेंसधारक को - 39 बीघा जमीन छोड़ गए थे हुमा के पिता, अब घोषित हो चुकी है शत्रु संपत्ति, गृह मंत्रालय में दर्ज उस समय रिवाल्वर की कीमत 33 हजार रुपये थे। रिवाल्वर के साथ 200 कारतूस भी ब्रिटेन से आए थे। शस्त्रागार में रिवाल्वर अब भी जमा है, जिसके साथ 108 कारतूस भी हैं। तब हुमा के नाम लगभग 15 बीघा जमीन भी थी, जो शत्रु संपत्ति में दर्ज है। वहीं सैय्यद हसन और मेंहदी हसन के नाम 39-39 बीघा जमीन थी। ये जमीन भी शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी है।

इस परिवार के संबंध रामपुर के नवाब खानदान से बताए जाते हैं। आजादी के बाद भारत-पाकिस्तान के अलग होने पर एक-दूसरे देशों में जाने वाले लोगों की जमीन-जायदाद ही नहीं उनके अस्त्र-शस्त्र की भी बिक्री पर रोक थी। मतलब, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते थे। इसी तरह पाकिस्तान से भारत आए लोगों पर भी यही नियम लागू थे।

बाद में अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। प्रयागराज में कुल 187 शत्रु संपत्तियां भारत सरकार के गृह मंत्रालय में दर्ज हो चुकी हैं, जिनकी कीमत लगभग तीन हजार करोड़ रुपये है। ये संपत्तियां अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन हैं। इन संपत्तियों का मालिकाना हक गृह मंत्रालय के पास ही है।