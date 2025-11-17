Language
    यूपी का यह गांव बनेगा उत्तर भारत का पहला सबसे अधिक सोलर ऊर्जा उत्पादन करने वाला गांव, 2000 गांवों को मिलेगी रोशनी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    प्रयागराज के मेजा स्थित कोसड़ा कलां गांव जल्द ही उत्तर भारत का पहला सबसे अधिक सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाला गांव होगा। यहां 170 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे लगभग 2000 गांवों को रोशन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा 120 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट के लिए 500 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसमें लगभग 1200 करोड़ रुपये का निवेश होगा। कोसड़ा कलां में पहले से ही 50 मेगावाट का प्लांट मौजूद है।

    प्रयागराज के मेजा स्थित कोसड़ा कला गांव में सोलर एनर्जी प्लांट लगेगा, इससे करीब दो हजार गांव रोशन होंगे।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मेजा में मांडा के पास स्थित कोसड़ा कला गांव लगभग दो हजार ग्राम पंचायतों को रोशन कर सकेगा। कोसड़ा कला गांव में 120 मेगावाट क्षमता के दो सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन से 500 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दोनों प्लांट पर लगभग 1200 करोड़ रुपये निवेश होंगे।

    सोलर विलेज में पहले से 50 मेगावाट क्षमता का प्लांट है

    सोलर विलेज कोसड़ा कला में पहले से 50 मेगावाट क्षमता का एक सोलर एनर्जी प्लांट है। अब 170 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन से यह गांव उत्तर भारत का पहला गांव हो जाएगा, जहां सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का उत्पादन हो सकेगा। कोसड़ा कला में एक प्लांट 80 मेगावाट का तो दूसरा 40 मेगावाट का होगा।

    जनपद में तीन अन्य बड़े प्लांट हैं 

    जनपद में अभी कोसड़ा कला गांव के 50 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट के साथ ही तीन अन्य बड़े प्लांट हैं। इनमें कोरांव में 40-40 मेगावाट के तीन तथा बारा में 50 मेगावाट का एक प्लांट है। इसके अलावा नैनी में पांच मेगावाट का प्लांट है।

    क्या बोले नेडा प्रयागराज के प्रोजेक्ट मैनेजर 

    नेडा प्रयागराज के प्रोजेक्ट मैनेजर शाहिद सिद्दीकी ने बताया कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, एयरपोर्ट, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, बेली, काल्विन, आइटीआइ कटरा, राज्य विश्वविद्यालय, तहसील मुख्यालयों, ब्लाक मुख्यालयों समेत 400 सरकारी भवनों में भी अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं।

    तीनों सोलर प्लांट के लिए जमीन दी जा रही

    उन्होंने बताया कि बड़े प्लांटों के अलावा सभी तरह के भवनों से भी 23 से 26 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन जिले में हो रहा है। कोसड़ा कलां गांव के अलावा बारा तहसील में भी 10 मेगावाट प्लांट के लिए जमीन प्रशासन देगा। एडीएम नजूल संजय कुमार पांडेय ने बताया कि तीनों सोलर प्लांट के लिए जमीन दी जा रही है। जल्द ही भूमि कंपनियों के नाम हो जाएंगी।

    जमीन मिलने पर प्लांट में कार्य शुरू होगा : डीएम 

    डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मेजा के कोसड़ा कला गांव और बारा में सोलर पावर प्लांट के लिए जमीन देने की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही जमीन मिलने के बाद प्लांट में कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

