    कौशांबी में जालसाजी, आवासीय पट्टा दिलाने के नाम पर सास और बहू से हड़प लिए 1.25 लाख रुपये, धमकी भी दी गई

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    कौशांबी में एक चौंकाने वाली घटना में, सास और बहू को आवासीय पट्टा दिलाने के नाम पर 1.25 लाख रुपये की ठगी की गई। आरोपियों ने पीड़ितों को धमकी भी दी। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह घटना कड़ाधाम क्षेत्र के एक गांव में हुई, जहां पीड़ितों को सरकारी भूमि का लालच दिया गया था।

    कौशांबी के कड़ा इलाके में पट्टा दिलाने के नाम पर दो महिलाओं से लाखों की ठगी की गई।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। बंजर भूमि में झोपड़ी डालकर रह रहीं सास-बहू को जालसाजों ने आवासीय पट्टा दिलाने के नाम पर 1.25 लाख रुपये हड़प लिया। यह अलग-अलग किश्तों में रुपये लिए गए।  पट्टा नहीं हो पाने पर जब उन्होंने रुपये मांगे गए तो आरोपितों ने धमकी दी। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने रविवार को दो आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    सास-बहू बंजर भूमि में मड़हा में रहती हैं 

    कड़ाधाम क्षेत्र से सुखधरनपुर किठांव गांव की रीता देवी पत्नी शारधा प्रसाद ने बताया कि वह अपने घर से करीब दो सौ मीटर दूर बंजर भूमि में मड़हा बनाकर रहती है। उसी भूमि के बगल में चचिया सास फूलमति पत्नी शिवलाल का भी मड़हा बना है।

    भूमि के आवासीय पट्टा कराने काे मांगे रुपये  

    उन्होंने आरोप लगाया कि 12 जुलाई 2024 को गांव का आदर्श पुत्र राम बचन उनके पास पहुंचा। उसने  कहा कि जिस भूमि में वह लोग झोपड़ी बनाई है, वह सरकारी है। इसे गिरवा दिया जाएगा। भूमि के आवासीय पट्टा कराने का लालच देकर प्रत्येक से 70 हजार रुपये मांगे।

    महिलाओं ने उधार लेकर दिए रुपये  

    रीता के मुताबिक उसी दिन उसे व चचिया सास को गुलामीपुर स्थित सूर्य उदय बैंक ले जाया गया। वहां से उसने 50 हजार व फूलमति ने 20 हजार रुपये निकाले। यह पैसा पट्टा कराने के लिए आदर्श ने अपने पास रख लिया। इसके बाद रीता के पति शारधा ने 35 हजार रुपये अपने भाई से उधार लेकर और चचिया सास ने 10 हजार रुपये आदर्श को दिया।

    कागजात मांगने पर आरोपितों ने दी धमकी 

    इसके बाद भी काफी दिनों तक पट्टा नहीं मिला तो दोनों पट्टे के कागजात मांगे। इस पर कहा गया कि कागज कड़ा निवासी अजय पंडा पुत्र विजय पंडा के पास है। काफी प्रयास के बाद भी जब कागजात नहीं मिले तो पैसों की मांग की जाने लगी। इस पर आरोपितों ने धमकी दी।

    केस दर्ज कर पुलिस कर रही जांच

    इस बाबत घटना की तहरीर पुलिस को दी गई। रविवार को पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी त्रिलोकी नाथ पांडेय का कहना है कि प्रकरण की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।