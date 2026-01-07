रेल यात्री ध्यान दें! 34 दिनों तक इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी भिवानी-प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस, रूट हुआ डायवर्ट
भिवानी-प्रयागराज के बीच चलने वाली कालिंदी एक्सप्रेस (14118) 14 जनवरी से 16 फरवरी तक लाहली स्टेशन पर नहीं रुकेगी। भिवानी-रोहतक रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अगर आप भिवानी से प्रयागराज के बीच चलने वाली कालिंदी एक्सप्रेस (14118) से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
रेल प्रशासन ने भिवानी-रोहतक रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य के कारण गाड़ियों के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। कालिंदी एक्सप्रेस आगामी 14 जनवरी से 16 फरवरी तक कुल 34 फेरों के लिए लाहली स्टेशन पर नहीं रुकेगी। यानी एक महीने से अधिक समय तक इस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव स्थगित रहेगा।
लाहली और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को अब ट्रेन पकड़ने या उतरने के लिए भिवानी या रोहतक जैसे नजदीकी बड़े स्टेशनों तक का सफर सड़क मार्ग से तय करना होगा। अचानक ठहराव खत्म होने से स्थानीय यात्रियों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को अतिरिक्त समय और किराया खर्च करना पड़ेगा।
भिवानी-रोहतक रेलखंड पर काम के चलते सिर्फ कालिंदी ही नहीं, बल्कि अगरतला-फिरोजपुर कैंट (14619) जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें भी अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग (रोहतक-जाखल-भटिंडा) से चलेंगी, जिससे यात्रियों को रास्ते में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
उत्तर मध्य रेलवे की पीआरओ रागिनी सिंह ने कहा कि यात्री असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या आधिकारिक एप-वेबसाइट एनटीईएस के माध्यम से ताजा स्थिति की जांच अवश्य कर लें।
