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प्रयागराज: अब सुरक्षित रहेगा यात्रियों का सामान, पार्सल वैन में सामान ठूंसने पर रेलवे की नकेल, तय हुई बुकिंग लिमिट

By Amarish Kumar Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:56 PM (IST)

रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के लगेज व पार्सल डिब्बों में सामान बुकिंग की अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब व्यक्तिगत लगेज के लिए कोच की कुल वहन क्षमता का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा ही मिलेगा, जिससे ओवरलोडिंग रुकेगी और यात्रियों का सामान सुरक्षित रहेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ट्रेनों के लगेज व पार्सल डिब्बों में मनमाना सामान लादने पर अब हमेशा के लिए रोक लग गई है। रेलवे बोर्ड ने लगेज बुकिंग की अधिकतम सीमा (मैक्सिमम लिमिट) तय कर दी है। इस व्यवस्था के तहत कोच की कुल वहन क्षमता का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा ही व्यक्तिगत लगेज बुकिंग के लिए मिलेगा।

अब सामान्य चार टन वाले कोच में कुल क्षमता का 20 प्रतिशत यानी अधिकतम आठ क्विंटल (800 किग्रा) तक ही सामान बुक हो सकेगा। एलएचबी ट्रेनों के कोच (3.9 टन क्षमता) में अधिकतम 7.8 क्विंटल (780 किग्रा) तक लगेज बुकिंग की छूट रहेगी। बाकी 80 प्रतिशत जगह व्यावसायिक लीज, रेगुलर पार्सल और डाक (आरएमएस) व्यवस्था के लिए सुरक्षित रहेगा।

पहले पार्सल वैन में क्षमता से ज्यादा बोरियां और बक्से आदि ठूंस दिए जाते थे। सामान जितना भी बुक हुआ उसे अधिक से अधिक कोच में भर कर अधिक कमाई का प्रयास होता था। ओवरलोडिंग होने से यात्रियों का कीमती सामान डिब्बों के भीतर दब कर टूट जाते थे। कोच पर अतिरिक्त भार पड़ने से पहियों व स्प्रिंग पर तकनीकी दबाव बढता था। पर अब बुकिंग की सीमा निर्धारित होने से यह समस्या खत्म हो जाएगी।

संयुक्त निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग रोहित कुमार ने बताया कि पहले यह नियम ट्रायल के तौर पर लाया गया था, लेकिन इसके सकारात्मक नतीजे देखने के बाद इसे पूरे देश के रेल नेटवर्क में स्थायी तौर पर जारी रखने का निर्देश सात अगस्त को जारी किया है। सभी जोनल रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (पीसीसीएम) को इसका कड़ाई से पालन कराना होगा। 'क्रिस' को अपने टिकटिंग व बुकिंग साफ्टवेयर में यह लिमिट फ्रीज करने के निर्देश दे दिए हैं। ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ या बदलाव न किया जा सके।

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