भारतीय रेल का बड़ा फैसला: जरा सी खराबी पड़ी भारी, तो तुरंत 'अनफिट' घोषित होंगे ट्रेन कोच और वैगन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेल यात्रियों के सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने और हादसों की आशंका को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन से कोई समझौता नहीं होगा। अब किसी भी यात्री कोच या मालगाड़ी के वैगन में जरा सी भी तकनीकी खराबी या ढिलाई मिलने पर एनसीओ उसे तुरंत अनफिट घोषित कर परिचालन से बाहर कर देगा।

इसके लिए रेलवे बोर्ड ने न्यूट्रल कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (एनसीओ) को तुरंत प्रभाव से बहाल करते हुए एनसीओ को बंद करने के पुराने फैसले को रद कर दिया है।अब वर्कशाप या शेड से मरम्मत के बाद निकलने वाले किसी भी कोच या वैगन को बिना एनसीओ के फिटनेस प्रमाणपत्र के पटरी पर नहीं उतारा जा सकेगा।