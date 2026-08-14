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    भारतीय रेल का बड़ा फैसला: जरा सी खराबी पड़ी भारी, तो तुरंत 'अनफिट' घोषित होंगे ट्रेन कोच और वैगन

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:33 AM (IST)

    भारतीय रेल ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए न्यूट्रल कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (एनसीओ) को बहाल किया है। अब तकनीकी खराबी वाले कोच या वैगन को तुरंत अ ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. एनसीओ की बहाली से रेल यात्रा होगी अधिक सुरक्षित।

    2. तकनीकी खराबी वाले कोच-वैगन तुरंत होंगे परिचालन से बाहर।

    3. स्वतंत्र एनसीओ सुनिश्चित करेगा निष्पक्ष फिटनेस जांच।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेल यात्रियों के सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने और हादसों की आशंका को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन से कोई समझौता नहीं होगा। अब किसी भी यात्री कोच या मालगाड़ी के वैगन में जरा सी भी तकनीकी खराबी या ढिलाई मिलने पर एनसीओ उसे तुरंत अनफिट घोषित कर परिचालन से बाहर कर देगा।

    इसके लिए रेलवे बोर्ड ने न्यूट्रल कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (एनसीओ) को तुरंत प्रभाव से बहाल करते हुए एनसीओ को बंद करने के पुराने फैसले को रद कर दिया है।अब वर्कशाप या शेड से मरम्मत के बाद निकलने वाले किसी भी कोच या वैगन को बिना एनसीओ के फिटनेस प्रमाणपत्र के पटरी पर नहीं उतारा जा सकेगा।

    स्थानीय जोनल या डिविजनल दबाव से मुक्त होकर काम करने वाली यह स्वतंत्र संस्था ब्रेक सिस्टम, व्हील-एक्सेल, सस्पेंशन और आंतरिक सुरक्षा पैमानों की निष्पक्ष जांच करेगी। मई 2022 में इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन (आइआरसीए) और एनसीओ को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, यात्री हित और संरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए रेलवे बोर्ड ने समीक्षा के बाद इसे पुनर्जीवित किया है।

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    कार्यकारी निदेशक (ईएंडआर) रामेश्वर मीणा ने बताया कि बोर्ड का मैकेनिकल निदेशालय अब इसके पुनर्गठन और प्रशासनिक नियंत्रण की रूपरेखा तैयार कर रहा है। एनसीओ की इस निष्पक्ष निगरानी से जोनल रेलवे के बीच मेंटेनेंस की गुणवत्ता को लेकर होने वाले आपसी विवाद समाप्त होंगे और उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) समेत सभी जोनों में रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी।

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