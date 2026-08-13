Independence Day पर प्रयागराज में धूम मचाएंगे विश्व में भारत का डंका बजाने वाले 'सीक्रेट स्क्वाड्रन', कौन हैं एयर वारियर्स?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। 15 अगस्त की शाम प्रयागराज की ऐतिहासिक धरती एक ऐसे असाधारण और भव्य संगीतमय महासंगम की साक्षी बनने जा रही है, जिसका अनुभव शहरवासियों देशभक्ति के रंग में रंग देगा। भारतीय वायु सेना की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आधिकारिक शान माना जाने वाला 'नं. 04 एयर फोर्स बैंड' इस विशेष दिवस पर शाम 6:30 बजे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में लाइव परफॉर्म करने आ रहा है। वर्ष 1960 के दशक में बैरकपुर में स्थापित और 1973 से एयर फोर्स स्टेशन बमरौली का गौरव बना यह बैंड एक बार फिर प्रयागराज को अपने देशभक्ति के रोमांच से सराबोर करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एयर वारियर्स का दुनिया में खौफ व सम्मान है यह कोई साधारण म्यूजिकल ग्रुप नहीं, बल्कि देश के चुनिंदा और अत्यंत कुशल लड़ाकू सैनिकों (एयर वारियर्स) की एक ऐसी टीम है जो ब्रास, वुडविंड, रीड, स्ट्रिंग और परकशन जैसे जटिल वाद्य यंत्रों में महारत रखती है। हाथ में हथियार की जगह जब ये सैनिक वाद्य यंत्र थामते हैं, तो संगीतमय धुनों के साथ सैन्य अनुशासन और शौर्य का ऐसा तालमेल बनता है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है।

भारतीय रागों और सैन्य धुनों की जुगलबंदी इस बैंड का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव इतना व्यापक है कि इसने यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे दर्जनों देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वैश्विक स्तर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगीत महोत्सवों में जब-जब इस बैंड ने भारतीय रागों और सैन्य धुनों की जुगलबंदी पेश की है, पूरी दुनिया ने खड़े होकर भारत की संगीत विरासत और वायु सेना की पेशेवर श्रेष्ठता का लोहा माना है।

पिछले वर्ष भी आजाद पार्क में की थी प्रस्तुति गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर गर्जना करने से लेकर बीटिंग रिट्रीट, राष्ट्रपति मानक प्रस्तुति और गार्ड ऑफ ऑनर जैसे देश के सर्वोच्च औपचारिक समारोहों में इस बैंड की धुनें राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक रही है। गत वर्ष अगस्त में आजाद पार्क में इस बैंड की प्रस्तुति ने शहर में एक नया इतिहास रचा था। उसी लोकप्रियता और नागरिकों के भारी उत्साह को देखते हुए एयर फोर्स स्टेशन बमरौली द्वारा लगातार दूसरे वर्ष 15 अगस्त 2026 को यह विशेष आयोजन किया जा रहा है।

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