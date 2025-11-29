नीलामी में शामिल असफल बोलीदाता को चुनौती देने का अधिकार नहीं: हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते असफल बोली दाताओं द्वारा दायर की गई याचिका में अदालतों को हस्तक्षेप से बचना चाहिए। न्यायालय को अनुच्छेद 226 में अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करने की जरूरत है। नीलामी में शामिल व्यक्ति असफल होने पर तकनीकी आधार पर प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता। ऐसी याचिका पोषणीय नहीं है।

कोर्ट ने कहा, सामान्य तौर पर कोर्ट को लोक कार्य के ठेके के टेंडर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अवरोध उत्पन्न होगा। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने कासाना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है।

कोर्ट ने कहा, शिकायत करने वाला कोई भी निविदाकर्ता या ठेकेदार सिविल कोर्ट में हर्जाना मांग सकता है। ऐसे में असफल निविदाकर्ताओं द्वारा किसी तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन को तूल देने के प्रयासों को प्रेरित नहीं करना चाहिए। अदालतें न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर हस्तक्षेप करने से बच सकती हैं। मामला प्रयागराज और लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के आवास निर्माण से जुड़ा है।