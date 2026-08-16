हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ट्रेन में मिले बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार, विभाग पर 25 हजार का जुर्माना

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले में सफाई कर्मचारी के परिवार के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के उस आदेश को रद कर दिया है, जिसमें याची मोहम्मद अली को ‘वैध रूप से गोद लिया पुत्र न होने’ के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।

कोर्ट ने विभाग का रवैया हठधर्मी बताते हुए 25 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। कहा-याची और उसकी मां 2014 से न्याय के लिए भटक रहे हैं। जौनपुर निवासी याची के पिता अनवर अली उत्तर मध्य रेलवे में सफाई कर्मचारी थे और नौ मई 2014 को उनका निधन हो गया।

परिवार में विधवा, तीन विवाहित पुत्रियां और एक नाबालिग पुत्र (याची) हैं। बालिग होने पर मां ने बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की, लेकिन विभागीय जांच में सामने आया कि याची अनवर अली की जैविक संतान नहीं था, बल्कि ट्रेन यात्रा के दौरान नवजात अवस्था में मिला था। इसी आधार पर विभाग और बाद में कैट ने दावा खारिज कर दिया।