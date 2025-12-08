Language
    सोने की बाली के लालच में दो लड़कियों ने काट लिए बच्ची के कान, बेहोशी की हालत में देख सन्न रह गए लोग

    By Sunil Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:03 AM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, सोने की बाली के लालच में दो लड़कियों ने एक मासूम बच्ची के कान काट दिए। बच्ची को खेत में बेहोश पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी ...और पढ़ें

    एआई से बनाई गई तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। खेत गई एक किशोरी का कान दो लड़कियों ने उस वक्त काट लिया, जब किशोरी ने कान में पहनी हुई सोने की बाली उनके मांगने पर देने से इनकार कर दिया। 

    कान काटकर लड़कियां उसकी बाली लेकर चंपत हो गई, जबकि घटना के बाद किशोरी खेत में ही बेहोश हो गई। देर हो जाने पर परिजन उसे ढूंढने निकले तो अचेत अवस्था में खेत में मिली, जिसके इलाज के लिए उसे बेली में भर्ती कराया गया है।

    सोने की बाली पाने की सनक किस हद तक हैवानियत में बदल सकती है, इसका एक उदाहरण रविवार शाम सोरांव में देखने को मिला। खेत में अकेली गई एक किशोरी पर पड़ोसी गांव की दो लड़कियों ने अचानक हमला कर दिया और जब उसने अपनी कान की सोने की बाली देने से इनकार किया तो दोनों ने ब्लेड से उसका कान काट डाला।

    दर्द से तड़पती किशोरी वहीं खेत में बेसुध होकर गिर पड़ी और हमलावर बाली लेकर फरार हो गईं। काफी देर बाद जब परिजन खोजते हुए खेत पहुंचे तब घायल किशोरी बेहोश मिली, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपित लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सोरांव के बादलपुर सेवाईथ गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार पटेल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी जाह्नवी पटेल रविवार को शाम तीन बजे खेत की ओर गई थी। वहां पहले से मौजूद बढ़ईया गांव की शांति पटेल और एक अन्य लड़की ने जाह्नवी से कान में पहनी हुई बाली मांगी। जान्ह्वी ने सोने की बताकर देने से इनकार कर दिया।

    आरोप है कि दोनों लड़कियों ने जाह्नवी के कान काट दिए और सोने की बाली लेकर भाग गईं। काफी देर तक जाह्नवी घर नहीं पहुंची तो घर वाले उसे ढूंढने निकले। खेत में उसे बेहोश देख उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।