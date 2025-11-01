Online Life Certificate : मोबाइल का कैमरा खोलें और उमंग एप से लें अपना जीवन प्रमाणपत्र, बस आपको पूरी करनी होगी ये प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Online Life Certificate पेंशनर्स उमंग एप का उपयोग कर घर बैठे ही जीवन प्रमाणपत्र बना सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से उमंग एप डाउनलोड करना होगा। ‘जीवन प्रमाण’ सेवा खोजनी होगी और फिर अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग कर बायोमेट्रिक या आधार फेस आथेंटिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

जीवन प्रमाणपत्र डिजिलाकर में सहेज सकते हैं Online Life Certificate पेंशनरों को मोबाइल के प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी एप डाउनलोड करना है। आधार और मोबाइल नंबर व्यक्तिगत विवरण दर्ज करके कैमरा चालू करें और अपना चेहरा कैप्चर करें, इसके बाद जीवन प्रमाणपत्र तैयार हो जाएगा, जिसे डिजिलाकर में सहेज सकते हैं।

सरकार ने आनलाइन सुविधा कराई है उपलब्ध पेंशन पाने वालों को वर्ष में एक बार जीवन (जीवित) प्रमाणपत्र देना होता है। इनमें बहुत से लोग अशक्त होने के कारण कोषागार में उपस्थित होकर प्रमाणपत्र नहीं दे पाते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने आनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई है। उमंग एप से भी जीवन प्रमाण पत्र जनरेट किया जा सकता है।

पेंशनर्स की कठिनाइयां दूर होंगी Online Life Certificate शासन की तरफ से समय-समय पर लोगों को आनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी क्रम में शासन के लेखा अनुभाग द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार पेंशनर्स की कठिनाइयों को दूर करने के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था है।

उमंग एप के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र करें जनरेट इसी प्रकार भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं इन्फार्मेशन टेक्नालाजी मंत्रालय द्वारा विकसित उमंग एप के माध्यम से भी जीवन प्रमाणपत्र जनरेट किया जा सकता है। उमंग एप एंड्रायड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आधार एवं मोबाइल नंबर से लिंक होने के कारण उमंग एप काफी सुविधाजनक है। इस प्रकार घर बैठे इस कार्य को पूरा कर सकते हैं।

‘जनरल लाइफ सर्टिफिकेट’ टैब पर क्लिक करें प्ले स्टोर से उमंग एप डाउनलोड करें। इसमें ‘जीवन सर्विस’ सर्च करें। मोबाइल से बायोमीट्रिक डिवाइस कनेक्ट करें। ‘जनरल लाइफ सर्टिफिकेट’ टैब पर क्लिक करें। आथेंटिकेशन टैब के तहत आधार व मोबाइल नंबर दिखेगा। इसके बाद ‘जनरेट ओटीपी’ बटन पर क्लिक करें। ओटीपी नंबर निर्धारित जगह पर ‘सबमिट’ करें। इसके बाद बायोमीट्रिक डिवाइस से फिंगर प्रिंट स्कैन कर सत्यापित करने पर जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा।

जीवन प्रमाणपत्र आइडी की मदद से कभी भी देख सकेंगे Online Life Certificate इसे ‘व्यू सर्टिफिकेट’ पर क्लिक करने पर आधार नंबर या जीवन प्रमाणपत्र आइडी की मदद से कभी भी देखा जा सकता है। प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी एप डाउनलोड करना है। आधार और मोबाइल नंबर व्यक्तिगत विवरण दर्ज कर कैमरा चालू करें और अपना चेहरा कैप्चर करें, इसके बाद जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, जिसे डिजिलाकर में सहेज सकते हैं।

कोषागार में भी बनवा सकते हैं प्रमाणपत्र इसके अलावा कोषागार में सुबह 10 बजे दोपहर दो बजे तक किसी भी कार्यदिवस में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर तथा पेंशनर परिचय पत्र के साथ प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं। जनसुविधा केंद्रों, बैंकों व डाकखानों में भी यह सुविधा मिलेगी।

कोषागार में किए गए हैं ये प्रबंध कोषागार में शनिवार से प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए विशेष प्रबंध हुए हैं। काउंटर संख्या एक पर सभी दिव्यांग-अशक्त पेंशनर, काउंटर संख्या दो पर राजस्व, राजकीय मुद्रणालय, वन, श्रम, होमगार्ड, जेल, बाट-माप, वाणिज्य कर, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा अन्य राज्य सेवा के सभी पेंशनर प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।