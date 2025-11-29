उच्च शिक्षा राज्यमंत्री बनकर प्रयागराज के गर्ल्स हाईस्कूल में कराया एडमिशन, फर्जीवाड़ा खुला तो मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी बनकर डायोसिस आफ लखनऊ के पीए को फोन कर गर्ल्स हाईस्कूल में दो बच्चों का प्रवेश दिलाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में जीएचएस की प्रधानाचार्य डा. विनीता इसूबियस ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर मोबाइल नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला ने फोन पर खुद को बताया शिक्षा मंत्री जुलाई के अंतिम सप्ताह में डायोसिस आफ लखनऊ के बिशप मोरिस एडगर दान के पीए आर्थी तिमोथी के मोबाइल पर एक महिला का फोन आया। महिला ने खुद को उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी बताया। बोला कि बिशप मोरिस एडगर दान से बात करनी है। उनके एक खास जानने वाले हैं, जिनके दो बच्चे हैं। उनका प्रवेश गर्ल्स हाईस्कूल में होना है।

ऐसे खुला फर्जीवाड़ा कई बार यह फोन आया और प्रवेश का दबाव बनाया गया। इसके बाद बिशप के कहने पर प्रयागराज के जीएचएस में अगस्त में दोनों विद्यार्थियों का प्रवेश हो गया। इधर कुछ समय पहले स्कूल के एक कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी को मुख्य अतिथि बनाने की बात पर चर्चा हुई, जिस पर कहा गया कि दो बच्चों के प्रवेश के लिए उनका फोन आया था। उस मोबाइल नंबर को मांगा गया।

मंत्री के नाम व पद का किया गया दुरुपयोग जब प्रबंधतंत्र ने मोबाइल नंबर को देखा तो चकित रह गए। यह उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी का मोबाइल नंबर ही नहीं था। तब जाकर सभी के समझ में आया कि किसी महिला ने उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी के नाम व पद का दुरुपयोग किया है।