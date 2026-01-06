नशा और जमीन के लालच ने रिश्तों को किया तार-तार, अपनों का बहाया खून, प्रयागराज में 10 माह में हुईं 5 वारदातों ने झकझोंरा

राजेंद्र यादव, प्रयागराज। नशा और जमीन ने रिश्तों को ऐसा तार-तार किया कि अपनों ने अपनों का ही खून बहा दिया। 10 माह के बीच जिले में पांच ऐसी घटनाएं हुईं, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। कहीं बेटे ने पिता तो कहीं पिता ने बेटे को मौत के घाट उतारा। यह वारदातें कौंधियारा, सोरांव, पूरामुफ्ती, बारा व मऊआइमा में हुईं।

पिछले वर्ष 21 मार्च को कौंधियारा के सेहरा गांव में रहने वाले भरत लाल की लोहे के राड से मारकर उनके 17 वर्षीय पुत्र ने हत्या कर दी थी। वजह यह थी कि बेटा नशे का आदी था और प्रतिदिन पिता से रुपये मांगता था। वह रुपये नहीं देते तो उल्टा-सीधा कहता था। 21 मार्च को जब उन्होंने रुपये देने से इन्कार किया तो बेटे ने हत्या कर दी।

आठ सितंबर को सोरांव थानांतर्गत अहिवीपुर गांव में लालजी उर्फ बहराइच यादव ने 25 वर्षीय बड़े बेटे विनोद की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना भी नशे की वजह से ही हुई थी। लालजी नशा करने से मना करता था, जबकि विनोद मान नहीं रहा था।

30 सितंबर को पूरामुफ्ती के मोहिउद्दीनपुर भरेठा पूरा निवासी शनि का पत्नी से विवाद हो गया। शनि नशे में था। पत्नी उसे नशा करने से मना कर रही थी। आक्रोशित होकर शनि ने अपने डेढ़ वर्ष के पुत्र गुल्लू के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। जब तक उसकी पत्नी बेटे के मुंह से कपड़ा निकालती, उसकी जान जा चुकी थी।